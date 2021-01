Pand aan Energieweg in Meerkerk in beeld als mogelijke locatie voor opvang asielzoekers en statushouders

VIJFHEERENLANDEN • Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft alle Utrechtse gemeenten via de provincie gevraagD naar mogelijkheden voor opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders. Het college van Vijfheerenlanden heeft een eerste globale inventarisatie gedaan. Daaruit blijkt dat er eigenlijk maar drie locaties in aanmerking komen: een leegstaand pand aan de Energieweg 112 in Meerkerk, een leegstaand kantoorgebouw aan Ir. D.S. Tuinmanweg 2-6 in Vianen en grond ten noorden van de Parallelweg in Leerdam.

Het pand aan de Energieweg 112 in Meerkerk kan volgens het college worden ingezet als tijdelijke opvanglocatie van asielzoekers in 2021. Er kunnen circa 8 tot 10 asielzoekers wonen. Het pand voldoet hiermee echter niet aan de COA-voorwaarden voor tijdelijke opvang. Voorwaarde is namelijk dat tenminste 100 asielzoekers gehuisvest kunnen worden. Het COA vindt daarom de locatie mogelijk niet interessant. Het pand kan in 2021 eventueel wel worden ingezet als flexibele opvanglocatie van statushouders. “In 2021 moeten wij circa 88 statushouders een woning aanbieden. De huisvesting van statushouders die alleen in Nederland zijn en wachten op de overkomst van hun gezin (gezinshereniging) en de huisvesting van alleenstaanden is daarbij de grootste uitdaging. In dit pand kunnen statushouders verblijven tot er voor hen hen een wonnig is in onze gemeente.”

Het leegstaande kantoorgebouw aan de Ir. D.S. Tuijnmanweg 2-6 in Vianen kan volgens het college door een verbouwing op de middellange termijn geschikt gemaakt worden als regionale opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders. Het pand is echter niet in eigendom van de gemeente. “Mogelijk vindt het COA de locatie daarom niet interessant of is de eigenaar niet bereid om het pand in te zetten als opvanglocatie.”

Het college ziet ook mogelijkheden voor een opvanglocatie op een strook grond ten noorden van de Parallelweg en ten zuiden van de Bruininxdeelsekade in Leerdam. Deze grond is in eigendom van het Rijk en is nu weiland. Op het perceel zijn volgens het college mogelijkheden voor een tijdelijke opvang van asielzoekers in 2021, een regionale opvanglocatie van asielzoekers en statushouders op middellange termijn of een flexibele opvang van statushouders.

De gemeente benadrukt dat er nog niets is beslist. “Het is dus goed mogelijk dat er geen opvanglocatie komt op de genoemde locaties.” De commissie Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS) van de gemeenteraad bespreekt het onderwerp op woensdag 20 januari in een digitale vergadering. Aanvang 20:00 uur.