Oproep kringlopen in de regio: ‘Hou nog even vol’

LEERDAM • Iedereen heeft er op een eigen manier mee te maken: de huidige lockdown. Voor heel veel ondernemers een moeilijke tijd, zo ook voor de kringloopwinkels. De verschillende kringlopen in de regio doen, via een bericht van bedrijfsleider Ingrid Vente, een beroep op het geduld van de klanten.

“Veel mensen zijn, soms opnieuw, aan het opruimen geslagen. Niet altijd vanuit ‘schoonmaakwoede’, maar soms ook omdat er een dierbare is weggevallen en de woning leeg gemaakt moet worden. In het verleden konden deze mensen altijd rekenen op hulp van één van de Kringlopen, maar door de Covid-19 maatregelen is dit helaas niet overal mogelijk.”

“Omdat we met elkaar toch ons steentje bij willen dragen aan een beter milieu en hergebruik van goederen, hopen wij dat u mooie spullen toch voor ons wilt bewaren. Het zou zonde zijn om goede spullen ‘zomaar’ weg te gooien”, zo laat Ingrid Vente weten.

“Niet alleen voor het milieu, maar ook voor uw medemens die wat minder te besteden heeft. Via onze websites en Facebookpagina’s houden we u op de hoogte wat de mogelijkheden zijn. Daar vindt u ook begin februari de informatie wanneer de inname balies weer open gaan. Alles hangt natuurlijk af van de regelgeving vanuit het kabinet.”

Op Marktplaats is ook een select aanbod van de Kringlopen te vinden, zegt de bedrijfsleider. “Daar kunt u een bieding op doen en een afspraak maken om het product af te komen halen. Dus… Koop lokaal en vergeet daarbij niet de Kringlopen in Vijfheerenlanden en omliggende regio’s.”

Er zijn kringloopwinkels te vinden in Vianen, Ameide, Zederik, Leerdam, Arkel en Gorinchem.