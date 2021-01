Voedselbank Giessenlanden-Zederik breidt uit en zoekt versterking

ARKEL • De Voedselbank Giessenlanden-Zederik heeft door de toename van het aanbod voedsel en de werkzaamheden een aangrenzende loods gehuurd aan de Vlietskade in Arkel.

“We moesten met minder mensen op de werkvloer dezelfde of grotere hoeveelheid werkzaamheden verrichten”, legt voorzitter Wil Verhaal van de Voedselbank Giessenlanden-Zederik uit.

“De afgelopen maanden waren echter hartverwarmend voor ons”, vervolgt zij. “Er kwam naast flinke giften, van zowel particulieren als instellingen, veel binnen in de vorm van voedsel. Dit kwam uit alle hoeken van onze samenleving. Er werden allerlei acties en inzamelingen op touw gezet met vaak verrassende resultaten. Het was opvallend hoeveel mensen zich betrokken voelden bij de voedselbank. Over de hoeveelheid voedsel hoefden we ons dus gelukkig geen zorgen te maken.”

De Voedselbank is iedereen die hieraan heeft meegewerkt, ontzettend dankbaar. Wil Verhaar: “Naast een warm gevoel dat dit zo breed wordt gedragen, geeft het ook kracht en energie om ons werk met veel plezier voort te zetten.”

De vrijwilligers van de Voedselbank maakten zich zorgen over een toestroom van nieuwe mensen als gevolg van de coronamaatregelen. Maar de toestroom van extra mensen voor steun van Voedselbank, valt tot nu toe mee. “We hebben echter het einde van de coronamisère nog niet bereikt, dus we wachten dit in vertrouwen en met voldoende middelen af.”

De Voedselbank is dus intussen flink gegroeid en heeft een aangrenzende loods gehuurd. Wil Verhaar: “Verder hebben we op dit moment behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Mensen die naast het bekleden van een bestuursfunctie ook de handen uit de mouwen willen steken. We kunnen wel wat verjonging gebruiken en onze voorkeur gaat uit naar mensen uit het voormalige Zederik.”

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Wil Verhaar via 06-45552779.