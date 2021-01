Inleverdag van zaailingen op 23 januari in Arkel

ARKEL • Zaterdag 23 januari is de inleverdag voor zaailingen die tijdens de actie ‘Meerbomen.nu’ zijn verzameld. Deze actie is een gebundeld initiatief van Stichting Meergroen en Urgenda en vindt in de regio plaats bij de Punt in Arkel.

De actie Meerbomen.nu heeft als doel dit jaar 1.000.000 bomen planten in Nederland voor de CO2-reductie. Voor deze actie worden kleine boompjes gebruikt die zich in tuinen, parken en natuurgebieden hebben uitgezaaid. Deze zaailingen worden door vrijwilligers uitgespit en opgeslagen in ‘bomen-hubs’ van waaruit ze verder verspreid worden naar de diverse plantlocaties. Grootschalige ‘oogstdagen’ konden door corona helaas niet doorgaan. Om toch voldoende bomen te kunnen planten, wordt iedereen gevraagd zelf zaailingen te verzamelen in eigen tuin en omgeving. Deze zaailingen kunnen ingeleverd worden op 23 januari op alle bomen-hubs in Nederland. Voor Gorinchem en Molenlanden zet de Punt Arkel zich in voor het project.

In Arkel is een bomen-hub en een plantlocatie. Wie boompjes wil brengen, kan contact opnemen met de Punt Arkel. Dit kan via info@depuntarkel.nl of 0183-564511. Meer informatie is te vinden op de website www.meerbomen.nu.