Waarom mensen hun voornaam veranderen

Het veranderen van je voornaam heeft nogal wat voeten in aarde. Dat is zelfs vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, om zo te voorkomen dat iedereen maar om de haverklap zijn naam aanpast waardoor alle registers telkens moeten worden bijgewerkt.

Toch zijn er elk jaar nog bijna zeshonderd mensen die niet verder willen met hun gegeven jongens- of meisjesnaam en die de procedure starten om voortaan met een gloednieuwe voornaam door het leven te gaan.

Een naam om je voor te schamen

De meest voor de hand liggende reden om je voornaam te veranderen, of dat nou een meisjes- of een jongensnaam is; je schaamt je ervoor of vindt hem lelijk. Er zijn dan ook mensen die echt een zogenaamde ‘schaamnaam’ van hun ouders hebben gekregen, waarvan je je afvraagt hoe het mogelijk is dat die naam überhaupt geaccepteerd werd bij het aangeven van de pasgeborene. We moeten er met zijn allen vaak een beetje om gniffelen en Coen en Sander hebben er zelfs een jaarlijks terugkerende verkiezing van gemaakt. Maar je zult maar Anne Wil Pruim of Erna de Voor of nog erger, Till Bal heten. Dan is het best begrijpelijk dat je een advocaat in de arm neemt om namens jou een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Een nieuwe naam bij een nieuw hoofdstuk

Het veranderen van je voornaam is altijd een persoonlijke aangelegenheid, maar helemaal wanneer die verandering niet zozeer te maken heeft met de naam zelf maar met de herinneringen die aan die naam vastzitten. Zo komt het regelmatig voor dat mensen met een traumatisch verleden ervoor kiezen om de bladzijde van hun geschiedenis om te slaan en met een nieuwe naam een nieuw hoofdstuk te starten. Voor veel mensen voelt hun nieuwe naam dan als een echte bevrijding. Aan die bevrijding zit overigens wel een prijskaartje vast, want het laten aanpassen van je voornaam is niet goedkoop. Gemiddeld genomen ben je zo een bedrag tussen de 1500 en 2500 euro kwijt, afhankelijk van de advocaat die je in de arm neemt. Wanneer je kunt aantonen dat jouw naamswijziging direct verband houdt met ernstige psychische problemen kan dit bedrag echter een stuk lager zijn.



Een naam die niet als de jouwe voelt

Bij sommige mensen is hun naam helemaal op het lijf geschreven. Dat is een echte Max, of een duidelijke Willemijn, of een van die populaire Scandinavische namen, zeggen we dan. Bij anderen is het juist helemaal omgekeerd. Hun naam strookt totaal niet met hun karakter of uiterlijk. Bij deze mensen komt het vaak voor dat zij al lange tijd niet onder hun eigen naam door het leven gaan, maar bijvoorbeeld een bijnaam, koosnaam of eigen gekozen naam gebruiken, die veel beter bij hen past. Soms bestaat die situatie al zolang dat er zelfs mensen zijn die niet eens meer weten dat ze ooit een hele andere oorspronkelijke naam hadden. Dan ligt het voor de hand om de naamswijziging op een gegeven moment maar officieel te maken, zodat je ook op alle documenten je gewenste naam kunt gebruiken.