Zebrapad en betere verlichting bij Brede School in Ameide

AMEIDE • De gemeente Vijfheerenlanden gaat de veiligheid rondom de Brede School aan de Liesveldweg in Ameide verbeteren door een zebradpad aan te leggen en de verlichting rondom de school te verbeteren.

Dat meldt het gemeentebestuur in antwoord op vragen die door de SGP zijn gesteld over de verkeerssituatie. Die vragen werden weer gesteld nadat de medezeggenschapsraden en de ouderraden van de Brede School om verbeteringen hadden gevraagd.

Langere levertijd

Het zebrapad wordt deze week al gerealiseerd. Betere verlichting wordt medio maart uitgevoerd. De opdracht hiervoor is verstrekt in november 2020, maar in verband met leveringstijd loopt deze maatregel enige vertraging op.

De nabij gelegen Doelakkerweg afsluiten voor de school tijdens het moment van brengen en halen van kinderen, zoals de medezeggenschapsraden en ouders wensen, kan alleen met (vrijwillige) verkeersbrigadiers gedaan worden. Vanuit de school zijn er, in tegenstelling tot andere scholen in de gemeente Vijfheerenlanden, geen vrijwilligers.

De verkeerssituatie van de Brede School kon vorig jaar bij de opening van de school niet gelijk aangepakt worden, omdat er gewacht moest worden op rioleringswerkzaamheden. Maar het rioleringswerk laat nog steeds op zich wachten. Daarom trokken de medezeggenschapsraden en de ouderraden van de Brede School onlangs aan de bel.

Rioolwater en hemelwater

De vertraging van de rioleringswerkzaamheden heeft volgens de gemeente Vijfheerenlanden te maken met de wens om met het vervangen van het riool ook het hemelwater af te koppelen. Het afkoppelen van hemelwater en dit gelijk lozen op open water vermindert de hoeveelheid afvalwater bij de rioolzuivering. Het is echter zeer lastig om dat hier te realiseren. Samen met het Waterschap wordt gekeken wat hier een oplossing kan zijn. “Bij het begin van dit project hadden we hiervoor een oplossing die achteraf gezien niet mogelijk was, waardoor het project vertraging heeft opgelopen”, aldus het gemeentebestuur van Vijfheerenlanden.

De voorbereidingen voor de rioleringswerkzaamheden zijn nu gestart. In het eerste kwartaal van dit jaar zal een ontwerp worden gemaakt. Dit moet wel met de bewoners worden besproken, hetgeen in de coronatijd lastig te organiseren is. Als er geen verdere problemen zijn dan is de verwachting dat de uitvoering de tweede helft van dit jaar volgt.

Recent hebben de medezeggenschapsraden en de ouderraden van de school in samenwerking met de kinderen een verkeersactie gehouden rondom de school, waarbij automobilisten gevraagd werd om bij het brengen en halen van de kinderen niet met de auto in de straat bij de school te komen.