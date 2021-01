SVR gaat samen met Fien en Teun het agrarische buitenleven promoten }

ALBLASSERWAARD • ‘Weten waar je eten vandaan komt’. Onder dat motto gaan Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf en Stichting Vrije Recreatie uit Meerkerk zich samen inzetten om meer gezinnen te laten genieten van het agrarische buitenleven.

De karakters Fien & Teun zetten, naast hun avonturenboerderij en het komende vakantiepark, ook een stap richting de kleinschalige campings die bij SVR zijn aangesloten. ‘Zo laten zij samen meer gezinnen genieten van een vakantie in de natuur’, laten de initiatiefnemers weten in een persbericht.

De samenwerking begint in 2021 met twaalf Nederlandse kindvriendelijke SVR-campings die Fien & Teun een zichtbare rol gaan geven op hun terrein. Op deze campings maken kinderen middels laagdrempelige activiteiten kennis met dieren, natuur en voedsel.

Daarnaast komt in mei het volgende educatieve (voor)leesboekje uit: Fien & Teun Kamperen op de Boerderij. In het boekje staat overnachten in een landelijke omgeving centraal. Verdere activiteiten worden momenteel uitgewerkt.

Vakantiepark Molenwaard

Van Hoorne Entertainment en SVR zijn beide ‘geworteld’ in de Alblasserwaard en dragen deze omgeving een warm hart toe. Zij delen het doel om kinderen met hun ouders te laten genieten van de natuur en om kinderen op een toegankelijke manier te laten kennismaken met het leven op een boerderij.

In mei 2021 zal – op slechts vijf kilometer van Avonturenboerderij Molenwaard – in Ottoland Vakantiepark Molenwaard worden geopend. Weliswaar zal daar voor tent en caravan geen kampeermogelijkheden zijn, maar bestaat wel de mogelijkheid om thematisch te verblijven; in diverse vakantieaccommodaties, volledig in stijl van Fien en Teun.

Kamperen zonder toeters en bellen

SVR heeft ruim 2000 aangesloten kleinschalige (boeren)campings in heel Europa. “SVR bestaat nu 50 jaar en is destijds opgericht om mensen uit de stad de rust en ruimte van het platteland te laten ervaren. We groeien mee met de tijd, maar in de kern blijft die visie staan. Fien & Teun zijn voor ons een mooie manier om een jongere doelgroep kennis te laten maken met onze stichting. De activiteiten blijven laagdrempelig, kamperen bij de boer is een vakantie zonder de spreekwoordelijke toeters en bellen en dat blijft zo”, aldus Bas van Mill van SVR.

En Michael van Hoorne van Van Hoorne Entertainment: “Voor ons is deze samenwerking een kans om Fien & Teun zichtbaar te maken onder een brede doelgroep in het hele land. We zien daarin een kruisbestuiving, deze kampeerders krijgen de mogelijkheid om ook onze avonturenboerderij of vakantiepark te bezoeken. Vooral de gezamenlijke visie maakt dit voor ons een interessante en leuke samenwerking voor de komende jaren.”