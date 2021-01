Wijnactie Soroptimistclub Merwekring levert 4.500 euro op voor Leger des Heils-project

ALBLASSERWAARD • De vierde wijnactie van Soroptimistclub Merwekring, in samenwerking met Wijnhandel van Ouwerkerk in Arkel, heeft in december het bedrag van 4.500 euro opgeleverd. Het geld is bestemd voor het door Leger des Heils Rijnmond-Zuidwest gesteunde project ‘Voorziening Tijdelijk Wonen’ in Gorinchem.

Op de valreep van 2020 reikte Jolanda Verdoorn van Soroptimistclub Merwekring een cheque van 4.500 euro uit aan Marieke Sprong,waarnemend teammanager van het Leger des Heils Rijnmond-Zuidwest. Dit bedrag is bij elkaar gebracht door een jaarlijks terugkerende actie van de Soroptimistclub door de verkoop van wijn.

Het project ‘Voorziening Tijdelijk Wonen’ van het Leger des Heils is onder andere bedoeld om vrouwen die door omstandigheden ineens hun woning moeten verlaten van een andere woning te voorzien. Zij kunnen dan voor een periode van negen maanden in een woning van het Leger des Heils terecht om zo hun leven, vaak samen met hun kinderen, weer op orde te krijgen. In die periode worden de vrouwen begeleid en zoekt het Leger des Heils samen met hen een nieuw eigen thuis, waar ze een veilige definitieve start kunnen maken.

Startpakket

Door de gift van de Soroptimisten kunnen startpakketten worden samengesteld voor vrouwen die zonder eigen goederen en financiële middelen in de zeer sober ingerichte woning terecht komen. In zo’n startpakket zit bijvoorbeeld keukengerei, beddengoed en schoonmaakmateriaal.

Soroptimistclub Merwekring is een serviceclub voor vakvrouwen. De club zet zich in voor positie verbetering van vrouwen en kinderen, wereldwijd. In 2021 organiseert Club Merwekring de grote Vintage Modeshow. Vanwege Covid-19 zal dat medio september zijn en niet zoals gewoonlijk in het voorjaar en de Wijnactie komt ook dan weer in medio november. Zo genereren ze geld voor goede doelen.