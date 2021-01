Burgemeester Fröhlich hoopt dat veel mensen in Vijfheerenlanden zich laten vaccineren

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden hoopt dat er in het komende jaar weer meer mogelijk wordt in de gemeente. Dat vertelde hij tijdens zijn Nieuwjaarsgesprek op Youtube. Ook ging hij in op het vaccineren en de zaak Niemans.

Hij werd in het oude stadhuis van Ameide geïnterviewd door tafelheer Johan Cahuzak over het afgelopen jaar. Tevens kreeg de burgemeester de gelegenheid om vooruit te blikken naar het jaar dat net begonnen is.

2020 snel vergeten

“Laten we er met z’n allen wat moois van maken en 2020 snel vergeten”, zo begon hij zijn boodschap. In zijn eerste volledige jaar als burgemeester kreeg hij te maken met corona. Op de vraag van Cahuzak of hij het nog wel een leuke baan vond, antwoordde Fröhlich: “Het is fantastische baan, zeker in deze tijd. Je kunt echt wat betekenen. Je probeert er te zijn voor mensen die ziek zijn of die een naaste hebben verloren door corona. Of voor ondernemers die ongelofelijk harde klappen hebben gehad.”

“Ook moet je soms streng zijn in de handhaving. Dan krijg te maken met boze mensen die zich niet willen houden aan de maatregelen, maar als je uiteindelijk in gesprek gaat, dan kom je vaak tot elkaar en begrijp je elkaar. Het is vervelend, maar we moeten nu even met z’n allen deze periode door.”

Vaccinaties

Burgemeester Fröhlich is ongelofelijk blij dat de vaccinaties nu van start gaan. “Laten we hopen dat we in de zomer een heel groot deel van onze gemeente is gevaccineerd.”

Hij ging ook nog in op de groep mensen in Vijfheerenlanden die zich, om wat voor reden dan ook, niet wil laten vaccineren. “Iedereen mag het natuurlijk zelf weten, maar gelukkig wordt de groep mensen die zich niet wil laten vaccineren, steeds kleiner en daar ben ik ongelofelijk blij mee. Eerst wist bijna de helft van de bevolking nog niet of ze zich wilden vaccineren. Nu is dat 75 tot 80 procent die. Een vaccinatie is veilig en heeft geen bijwerkingen en helpt voor 90 tot 95 procent tegen corona. Je beschermt daarmee jezelf en ook anderen in je omgeving.”

Domper

De burgemeester van Vijfheerenlanden vindt het lastig om nu al te voorspellen wat er in 2021 kan. “Ik hoop weer veel. Koningsdag, 75 jaar Vrijheid nog een keer overdoen, de Paardenmarkten in Vianen en Ameide in het najaar”, somde hij op. “Het was zo’n domper dat het in het afgelopen jaar allemaal niet door kon gaan. Het is nu nog heel lastig om te zeggen wat er wel en niet kan, maar laten we hopen dat er weer veel kan.”

Fröhlich is nu al in gesprek met organisaties, omdat de voorbereidingen voor veel evenementen al op tijd moeten beginnen.

Zaak Niemans

Verder ging Fröhlich nog in op de zaak Niemans. Hij vertelde dat de gemeente onderzoekt of het in cassatie gaat tegen een deel van de uitspraak. Het zou dan gaan om een bedrag van ongeveer 50 miljoen euro wat aangevochten wordt.

Hij vertelde ook dat de gemeente graag aan haar inwoners uitlegt hoe de zaak Niemans in de afgelopen jaren is verlopen. Er zal een speciale raadsvergadering gehouden worden over dit onderwerp. Inwoners van Vijfheerenlanden kunnen hun vragen stellen, die dan vervolgens meegenomen worden in die vergadering.

Burgemeester Fröhlich: “De geschiedenis van Vianen kunnen we niet meer veranderen. De toekomst kunnen we wel beïnvloeden. We hebben hiermee gewoon te dealen. We gaan er wel alles aan doen om het financieel op te lossen. Daarbij kijken we ook naar het Rijk en de provincie of ze een deel van de kosten voor hun rekening kunnen nemen.”

Het nieuwjaarsgesprek met burgemeester Fröhlich is hieronder te zien: