Vijfheerenlanden onderzoekt kansen cassatie in zaak Niemans

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden laat de komende weken onderzoeken of cassatie in de zaak Niemans kans van slagen heeft. Op basis van dat onderzoek beslist de gemeente of er ook daadwerkelijk cassatie wordt ingesteld. Het onderzoek moet eind februari klaar zijn.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft twee redenen om dit onderzoek te laten doen. Op de eerste plaats omdat het verschil in de bedragen van de laatste en eerdere uitspraken van het Gerechtshof zo groot is.

Op de tweede plaats vindt de gemeente de hoogte van het bedrag maatschappelijk niet verantwoord gezien de impact die dit kan hebben op de gemeentebegroting en daarmee op de uitvoering van de gemeentelijke taken.

Daarnaast wil de gemeente, net als veel inwoners dat ook zeggen, zo snel mogelijk tot een afronding van de zaak komen. Daarom zal de gemeente ook alleen in cassatie gaan als de kans aanzienlijk is dat dit wat oplevert.

Voor het onderzoek heeft de gemeente de landsadvocaat ingeschakeld om met een nieuwe en onafhankelijke blik naar de zaak te kunnen kijken.