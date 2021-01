Bastiaan Mouthaan uit Bleskensgraaf bouwt eigen fitnessapparaat

BLESKENSGRAAF • De sportschool is dicht en daarom bouwde timmerman Bastiaan Mouthaan uit Bleskensgraaf van hout, beton, ijzer, tape en gordijnstof zijn eigen fitnessapparaat.

Daarbij kreeg hij hulp van vriend Jurre de Wit uit Brandwijk, met wie hij samen naar de sportschool ging. “Dat deden we al een jaar”, vertelt Bastiaan. “Zeker na de eerste lockdown zijn we er echt serieus mee aan de slag gegaan.”

Dat de sportscholen in de tweede lockdown nogmaals de deuren moesten sluiten, was dan ook een forse tegenvaller. Maar de jonge inwoner van Bleskensgraaf, in het dagelijks leven timmerman bij timmer- en aannemingsbedrijf Den Butter & Voogt, liet het er niet bij zitten. Hij bouwde zijn eigen fitnessapparaat. Op de eerste verdieping van de Hubo doe-het-zelfwinkel van zijn vader staat-ie opgesteld. “Nee, ik heb geen bestaand apparaat als voorbeeld gebruikt. Voor het grootste deel heb ik het zelf uitgedacht. Eerst schets je een ontwerp en dan ga je gewoon bouwen.”

Stellage

Het resultaat is een houten stellage, voorzien van onder meer kabels en katrollen om enkele tientallen verschillende fitnessoefeningen mee uit te kunnen voeren. “We kunnen hier ons complete programma op doen”, knikt Bastiaan. Letterlijk alles is zelfgemaakt.

Een goed voorbeeld: de gewichten van 2,5, 5, 10 en 20 kilo om aan de halter te doen. “Daarvoor heb ik mallen gemaakt, er beton in gestort en het daarna afgewerkt met rubber en houten platen aan de buitenkant.” Bijzonder is de bekleding van het bankje waarop je met de halter oefeningen kunt doen. Met een glimlach: “Dat is oude gordijnstof, gekregen van mijn oma. Het is nog van een oudtante geweest.”

Demontabel

Als de sportscholen weer opengaan, verkassen Bastiaan en Jurre desondanks weer gewoon naar die officiële plek om te sporten. “Ik zet dit apparaat dan op mijn kamer. Het mooie is dat hij demontabel is; je kunt hem helemaal uit elkaar halen, in de auto laden en vervolgens ergens anders weer opzetten.”