N3 en A27 scoren hoog in file top-10 van de ANWB

REGIO • De files zijn in het afgelopen jaar met 63 procent gedaald in vergelijking met 2019. Desondanks zijn er in de regio drie wegen die in de top 10 staan van de drukste wegen van het land.

Het gaat om de N3 tussen Papendrecht en Dordrecht, die op de tweede plaats staat. Verder scoort de de A27 op het traject van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam hoog met een derde plaats. De negende plaats in de file top 10 is voor de A15 van Gorinchem richting Rotterdam en vice versa op het traject tussen Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht.

Alleen in de eerste twee maanden van het afgelopen jaar was er nog een flinke toename van de filezwaarte met zo’n 20 procent. De oproep van het kabinet op 15 maart zoveel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk te reizen had direct effect op het verkeersaanbod. De dagelijkse files bij de beruchte knelpunten waren plots verdwenen.

Dankzij het mooie weer ontstonden overdag in het voorjaar en in de zomer wel meer files. Tijdens de zomervakantie was het overdag zelfs drukker dan vorig jaar. Het uitblijven van buitenlandse vakanties zal hier zeker aan hebben bijgedragen.