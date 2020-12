Inzet van extra agenten tijdens de jaarwisseling

REGIO • Vuurwerk afsteken is dit jaar tijdens de jaarwisseling verboden. Desondanks is de politie wel erg actief en worden er extra agenten ingezet tijdens oud en nieuw. Controleren achter de voordeur mag niet zomaar.

Dit jaar zal er tijdens de jaarwisseling geen knalvuurwerk afgestoken worden. “Alleen kindervuurwerk, categorie één is toegestaan. Dat betekent dat je bijvoorbeeld wel een grondbloem of een sterretje af kunt steken tijdens de jaarwisseling. Maar ga je knutselen met vuurwerk? Dan pleeg je een strafbaar feit. Zelfs als je sterretjes bij elkaar knoopt en afsteekt is dat strafbaar. Denk dus goed na over wat je doet”, vertelt Marjolijn Vrolijk, woordvoerder van de politie regio Rotterdam.

Niet te voorspellen

Wat de politie precies kan verwachten tijdens de jaarwisseling is natuurlijk niet te voorspellen. Politie Molenlanden bereidt zich voor op allerlei situaties die voor kunnen vallen tijdens oud en nieuw. “We gaan ervan uit dat de mensen zich aan de corona- en veiligheidsmaatregelen houden. Denk hierbij aan het aantal mensen dat op bezoek mag komen, maar ook aan het verbod voor het afsteken van vuurwerk in categorie twee of hoger.”

“Achter de voordeur mogen we niet zomaar handhaven, mits er natuurlijk reden toe is. We kunnen dus bij een melding van ‘vijftien personen in een woonhuis’ niet gaan controleren als er geen reden toe is. Maar mocht er bijvoorbeeld een melding van geluidsoverlast komen, dan mogen we uiteraard wel gaan controleren achter de voordeur”, legt Marjolijn uit.

Wat mag dan wel?

“Kindervuurwerk in categorie één mag het hele jaar door afgestoken worden. Tijdens de jaarwisseling dus ook. Daarnaast mogen er tijdens oud en nieuw maximaal twee mensen per dag op bezoek komen. Op een veilige manier, met anderhalve meter afstand. Voor wie zich niet aan de regels houdt, geldt het natuurlijk dat daar boetes tegenover staan. We hopen dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Nu, maar ook tijdens de jaarwisseling.”