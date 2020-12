GGD ZHZ start op 18 januari met vaccineren: eerst de medewerkers in de zorg

REGIO • GGD Zuid-Holland Zuid start op maandag 18 januari 2021 met vaccineren van zorgprofessionals. Locatie wordt Sporthal Deetos in Dordrecht.

Sporthal Deetos is gekozen vanwege de centrale ligging in de regio, de ruime parkeermogelijkheden en de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer. Daarnaast is de sporthal, die alle benodigde faciliteiten biedt, al vaker ingezet als locatie voor vaccineren.

Zorgprofessionals

De eerste groep die in aanmerking komt voor een vaccinatie zijn de zorgprofessionals. Dit zijn de medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Vanaf 4 januari 2021 worden de medewerkers via hun werkgever uitgenodigd. Wie een uitnodiging ontvangt, kan vanaf 4 januari via het landelijk telefoonnummer een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal.

Voorlopig één locatie

De GGD Zuid-Holland Zuid opent vooralsnog één vaccinatielocatie. Dit heeft te maken met de eigenschappen van het BioNTech/Pfizer-vaccin. Het is vanwege die eigenschappen niet mogelijk de vaccins te verdelen over meerdere locaties. Wel mogen zorgprofessionals zelf kiezen in welke regio en/of op welke vaccinatielocatie zij zich willen laten vaccineren. Dat hoeft dus niet in de eigen GGD-regio te zijn.

Twee vaccinaties

Het vaccin wordt twee keer toegediend met een tussenpauze van 21 dagen. Dat betekent dat zorgprofessionals die zich aanmelden, in de periode van vaccinatieweek 1 tot en met 3 de eerste vaccinatieprik toegediend krijgen. In vaccinatieweek 4 tot en met 6 ontvangen zij de tweede prik.