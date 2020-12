Waterschap voert onderhoud uit aan brugdek Pinkeveer

GIESSENBURG • Voor de verkeersveiligheid krijgt de Pinkeveersebrug in Giessenburg op het brugdek nieuwe planken met een nieuwe slijtlaag. Deze maatregel neemt Waterschap Rivierenland nog voor Kerst.

Hoewel de brug standaard wordt gestrooid tegen gladheid, kunnen de verschillende planken en platen toch glad zijn. Daarom laat het waterschap nog deze week nieuwe planken aanbrengen met een nieuwe slijtlaag. Zo blijft de brug op korte termijn verkeersveilig voor voetgangers en fietsers.

Over de toekomst van de brug is het waterschap in gesprek met de gemeente Molenlanden.