Persoonlijke Rabobankcheque voor Go Kidss in Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Op de valreep van 2020 mocht Sheila de Hek van Go Kidss in Giessen-Oudekerk een prachtig bedrag van 500 euro in ontvangst nemen van Wilma Jongkind van Rabobank Lek en Merwede.

Vanwege de samenvoeging van twee banken kregen de medewerkers van Rabobank Lek en Merwede de mogelijkheid om een persoonlijke cheque uit te reiken aan een duurzaam project in de regio. Wilma heeft Go Kidss uitgekozen om haar cheque aan uit te reiken. Van dit bedrag kan Go Kidss veel leuke activiteiten organiseren voor de kinderen uit Giessen-Oudekerk en nabije omgeving.