REGIO • Wattenstaafjes, chipszakken en autobanden: je kunt het zo gek niet bedenken of het drijft in de Nederlandse rivieren. Schone Rivieren doet grootschalig burgerwetenschappelijk onderzoek naar afval op rivieroevers. Inmiddels 800 vrijwillige rivierafvalonderzoekers brengen twee keer per jaar de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van rivierafval op de Nederlandse oevers van in kaart.

Schone Rivieren zoekt meer rivierafvalonderzoekers die vanaf voorjaar 2021 het afval op de oevers van de Lek willen turven. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden. De data die de vrijwilligers verzamelen wordt gebruikt voor aanpak van het plasticsoep-probleem bij de bron. Het doel is dat alle rivieren in 2030 plasticvrij zijn.

100 meter rivieroever

Nieuwe rivierafvalonderzoekers krijgen met een andere vrijwilliger een tracé (onderzoeksgebied) van 100 meter toebedeeld. Op dit tracé tellen ze twee keer per jaar volgens het Schone Rivieren-protocol afval het afval en delen dit in categorieën in.

Schone Rivieren maakt gebruik van de internationaal erkende OSPAR-methode. Om deze methode te leren kennen, is deelname aan één van de digitale trainingen van anderhalf uur verplicht. De trainingen vinden plaats in januari 2021.

Schone Rivieren

Wereldwijd vormt de plasticsoep een bedreiging voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Plastic afval dat hier in de Nederlandse rivieren belandt, stroomt naar de Noordzee. IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de krachten en brengen hierin verandering met Schone Rivieren. De aanpak richt zich op vier O’s: Opruimen, Onderzoeken, Ontdekken en Oplossen.

Voor meer informatie: www.schonerivieren.org.