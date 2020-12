Verwarring over zonnepanelen op daken in Vesting Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Op de daken van de nieuwe woningen van bouwplan De Vesting aan de Hoogstraat in Nieuwpoort zijn op de daken van de woningen zonnepanelen geplaatst, die vanaf de weg zichtbaar zijn. Dat heeft geleid tot verwarring bij omwonenden en vragen van Doe Mee Molenlanden.

“Ik ben door meerdere inwoners benaderd met de vraag hoe dit kan”, laat Wilma de Moel van Doe Mee weten in een schriftelijke reactie naar het gemeentebestuur. “Dit zijn inwoners, die met de regels ook het beschermde stadsgezicht willen behouden én inwoners, die op grond van deze regels geen vergunning kregen voor het plaatsen van zonnepanelen.”

Doe Mee Molenlanden wil van het gemeentebestuur weten hoe het kan dat de Erfgoedcommissie het bouwplan De Vesting mét de zonnepanelen heeft kunnen goedkeuren. De fractie wil graag weten welke argumenten er geweest zijn om deze aanvraag goed te keuren. Volgens Doe Mee Molenlanden wordt er met twee maten gemeten en de partij wil graag weten hoe de gemeente dat gaat uitleggen aan haar inwoners. Ook wil Doe Mee weten hoe de gemeente in het vervolg omgaat met toekomstige aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen in Nieuwpoort.

Nieuwpoort is volgens de Monumentenwet aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit betekent dat bouwplannen worden beoordeeld door de Erfgoedcommissie en dat er voor het plaatsen van zonnepanelen een omgevingsvergunning nodig is. Volgens de welstandsnota van de gemeente Molenlanden mogen er geen zonnepanelen, zonnecollectoren, hybride systemen op het voordakvlak of zijdakvlak geplaatst worden, wanneer dit zichtbaar is vanaf de weg.