GroenLinks Vijfheerenlanden reikt in 2021 weer een Groene Hart-prijs uit

VIJFHEERENLANDEN • Bestuur en fractie GroenLinks Vijfheerenlanden reiken in maart 2021 voor de tweede keer de Groene Hartprijs uit.

Deze prijs wordt toegekend aan de instelling of persoon die zich op een duurzame manier bezighoudt met activiteiten die bijdragen aan een groenere en een socialer Vijfheerenlanden en de wereld daarbuiten.

Net zoals de eerste keer is de prijs gemaakt van glas en uniek in zijn soort omdat er maar één exemplaar van is.

GroenLinks staat voor een groene en sociale wereld. Tegelijkertijd zijn er veel organisaties en individuen die, meestal als vrijwilliger of met vrijwilligers, bijdragen aan deze doelen. Daar heeft GroenLinks enorm veel waardering voor. En om deze waardering te laten merken, is GroenLinks Vijfheerenlanden van plan elke twee jaar een Groene Hart-prijs uit te reiken.

Alle inwoners uit Vijfheerenlanden mogen kandidaten voordragen voor deze prijs. Daarnaast gaat GL VHL organisaties uit Vijfheerenlanden benaderen waar vrijwilligers werkzaam zijn, die bezig zijn met het socialer en groener maken van Vijfheerenlanden. Deze organisaties worden uitgenodigd om kandidaten voor te dragen. Deze voordrachten moet voor 31 januari 2021 binnen zijn.

Shortlist

Van de voorgedragen organisaties of personen maakt GL VHL een lijst. Deze lijst wordt voorgelegd aan een jury, bestaande uit een vertegenwoordiger van Vitaal Dorp Everdingen, de laatste winnaar van de prijs, een vertegenwoordiger van het bestuur en Erik van Doorn, Gemeenteraadslid voor GroenLinks Vijfheerenlanden.

De jury stelt vervolgens een shortlist op. En vervolgens wordt deze shortlist gepubliceerd op de website en kan er gestemd worden. De drie instellingen of personen met de hoogste scores worden uitgenodigd op een bijeenkomst waarop 6 maart 2021 de winnaar bekend gemaakt zal worden. Op deze bijeenkomst zal een vertegenwoordiger van Vitaal Dorp Everdingen de Groene Hart-prijs uitreiken aan deze nieuwe winnaar.

Meer informatie: GroenLinksVijfheerenlanden.nl.