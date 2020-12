Boaz Hakkesteeg wint wedstrijd Goed Gezien Goed Bekeken

REGIO • Boaz Hakkesteeg van christelijke basisschool De Bron in Molenaarsgraaf heeft de eerste prijs gewonnen van het scholenproject van Goed Gezien Goed Bekeken.

Het kunstcollectief van Goed Gezien Goed Bekeken in de gemeente Molenlanden had ook dit jaar weer een project op basisscholen georganiseerd. De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de deelnemende scholen kregen allemaal een werkboekje, waarin ze opdrachten konden maken met het thema ‘Licht en Donker’.

Het project werd afgesloten met een wedstrijd: de kinderen konden een werkstuk maken in het genoemde thema. Vorige week heeft de jurering plaatsgevonden en zijn de winnaars bekend geworden. Deze week krijgen de winnaars hun prijs op de scholen uitgereikt.

De eerste prijs was voor groep 8-leerling Boaz Hakkesteeg van De Bron. De jury schreef over zijn kunstwerk: ‘Mooi van sfeer, de aangestoken lamp die in het donker zijn licht uitstraalt. Het licht verovert als het ware de donkere ruimte er om heen. De schilder heeft de afname van de lichtintensiteit subtiel weergegeven.’

De gedeelde tweede en derde prijs waren voor Anne Mare Buis van de School met de Bijbel in Streefkerk en Jenne Salij van obs De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland. De jury schreef over het kunstwerk van Anne Mare: ‘Deze tekening vertelt een verhaal. Het lijkt wel de illustratie in een boek. Zomaar een fietser, die in de schemering onderweg is. Een verstandige fietser, hij ziet dat de straat lantarens al branden en heeft de verlichting van zijn fiets aangezet. Die komt wel veilig thuis.’

En bij het kunstwerk van Jenne Salij schreef de jury: ‘Wat een sfeer! Een donkere nacht, de maan schijnt. Het zilveren maanlicht valt op de boomkruinen. Dat de bomen niet even hoog zijn, maakt de compositie sterk.’