‘Snel actie nodig voor verbeteren verkeersveiligheid Brede School Ameide’

AMEIDE • De onveilige verkeerssituatie rondom de Brede School in Ameide moet snel verbeteren, want de ouders en de schoolleiding vrezen voor ongelukken.

“We hebben er begrip voor dat de situatie rondom de nieuwe Brede School niet gelijk optimaal gemaakt kon worden”, vertelde Pepijn Grau dinsdagavond 1 december tijdens de commissievergadering Ruimte, Verkeer en Economie van de gemeente Vijfheerenlanden. Pepijn sprak namens de medezeggenschapsraden van de Vlindertuin en de Kandelaar.

De verkeerssituatie van de Brede School kon vorig jaar bij de opening niet gelijk aangepakt worden, omdat er gewacht moest worden op rioleringswerkzaamheden. Pepijn: “Dan had de straat twee keer opengemaakt moeten worden. Het is logisch dat je dan even wacht. Maar het rioleringswerk laat nog steeds op zich wachten. We hebben begrepen dat het werk is uitgesteld tot 2021 of zelfs 2022. De school is al wel tijdje open en de huidige situatie is onveilig. We zijn bang dat er ongelukken gaan gebeuren.”

Recent hebben de medezeggenschapsraden en de ouderraden van de school in samenwerking met de kinderen een verkeersactie gehouden rondom de school, waarbij automobilisten gevraagd werd om bij het brengen en halen van de kinderen niet met de auto in de straat bij de school te komen.

“Probleem met zo’n actie is dat mensen het snel weer vergeten. Na drie weken is alles als vanouds”, aldus Pepijn Grau tijdens de vergadering. Hij vroeg daarom aan de gemeente om op korte termijn met concrete acties te komen, zodat er een blijvend veilig situatie kan ontstaan bij de school.

Hij pleitte voor het plaatsen van verkeersborden om de situatie rondom de school duidelijker te maken, met name voor de mensen van buitenaf. Zebrapaden ontbreken en die zouden tevens aangebracht kunnen worden. Ook de belijning van het wegdek kan volgens de inspreker verbeterd worden.

Omdat het onderwerp van de onveilige verkeerssituatie niet op de agenda stond van de commissievergadering, werd er verder niet inhoudelijk over het onderwerp gesproken. Het signaal vanuit de Brede School kwam echter duidelijk binnen bij de politici, getuige de reacties en aanvullende vragen die gesteld worden door D66, CDA, SGP en ChristenUnie.