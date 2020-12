Verf kopen, waar moet je eigenlijk op letten?

Er zijn veel verschillende soorten verf. Kies je voor de verkeerde verf voor jouw klus, dan is de kans groot dat het resultaat ondermaats is of dat je binnen korte tijd net zo hard weer aan de slag kunt.

Daarom kijken we vandaag eens wat beter naar drie soorten verf die van groot belang zijn, maar die vaak door elkaar gehaald, vergeten of onderschat worden.

Grondverf; van groot belang!

Grondverf wordt vaak gezien als extra moeite en extra kosten. Dat klopt; het is inderdaad meer werk en het kost meer wanneer je de houtlaag eerst behandeld met grondverf. Gekeken over een langere periode is het echter juist kostenbesparend en zorgt het voor minder werk. Dankzij de grondverf hecht de volgende laag namelijk beter en is het hout onder de grondverf beter beschermd. Grondverf is dus een zeer logische keuze wanneer het behandelde materiaal een langere tijd in goede staat moet blijven en je het zo onderhoudsvriendelijk mogelijk wilt hebben.

Latex en muurverf

Muurverf en latex worden vaak in één adem genoemd. Toch is dat lang niet zo logisch. Elke latexverf is namelijk wel een muurverf, maar niet elke muurverf is latex. Goede muurverf kun je binnen gebruiken, maar is ook geschikt voor buitenshuis. Alleen is dat nooit dezelfde verf: kijk altijd naar de functie en eigenschappen van de verf. Muurverf voor buiten is speciaal ontwikkeld om buiten gebruikt te worden, waar muurverf voor binnen écht niet buiten gebruikt moet worden!

Speciale verf

Kijk je bij grotere winkels, zoals Verfcompleet, dan vind je tal van speciale soorten verf. Bijvoorbeeld coating om de onderlaag extra te beschermen, of verf dat speciaal ontwikkeld is om gebruikt te worden op bijzondere materialen of in uitdagende omstandigheden.

Kijk daarom altijd eerst goed naar wat je precies nodig hebt voordat je verf kiest. Weet je niet zeker welke verf je het beste kunt gebruiken voor jouw project? Overleg dan eerst met de specialist. Grote kans dat het iets duurder wordt dan je gedacht had, maar de kans is tegelijkertijd vele malen groter dat het veel langer meegaat én een beter resultaat laat zien!