Hamam, hoe creëer je een oase thuis?

Het woord hamam ken je vast en zeker. Zo heb je de hamam uit het Midden-Oosten wat een heerlijke plek is om te wellnessen.

De hamam gaat al eeuwen terug, toen waren er al badhuizen waar je kon relaxen. De laatste jaren is de hamamdoek ook steeds populairder geworden en je raad het al, deze doeken zijn bedoeld om in de hamam te gebruiken. Tegenwoordig wordt ie ook op andere plekken gebruikt. Hoe creëer je een hamam in eigen huis zonder verbouwing? Dat doe je zo!

Het is toch heerlijk om na een dag hard werken thuis te komen en dan een plek te hebben waar je helemaal tot rust kan komen? Zo ga je lekker de avond in en kun je weer je inner peace zoeken na een drukke dag.

De badkamer is de plek om tot rust te komen. Zou je zeggen! Maar bij veel mensen is dit helaas niet het geval. Het is vaak een plek met felle lichten en het is rommelig vanwege de shampooflessen etc. Eigenlijk is het zo zonde dat deze plek niet vaker wat meer rust uitstraalt!

Opgeruimd staat netjes

Zorg ervoor dat je badkamer opgeruimd is en blijft. Berg overbodige flessen op in een kastje. Zorg dat je alleen neerzet wat je echt nodig hebt. Opbergruimte is essentieel in een badkamer als je rust wilt creëren! Probeer ook je badgoed op een goede plek op te bergen. En mocht je heel mooi badgoed hebben, dan kun je ze natuurlijk wel netjes neerleggen op een plek waar je het ziet.

Hmm, wat ruikt het lekker!

Een warm welkom creëer je ook met een lekker geurtje in de badkamer. Vaak is de geur een mix van douchegel en andere verzorgingsproducten. En dat kan best lekker ruiken, maar het geeft je niet een instant relaxed gevoel. Zorg dat je wat geurstokjes neerzet of een geurkaarsje aan hebt als je gaat douchen of badderen.

Een tintje groen

Er zijn een paar tinten waar je rustig van wordt, zoals de kleur groen van planten. Sowieso schijnt het dat het hebben van planten je stresslevels naar beneden haalt. Dus verhuis zeker je plant naar de badkamer! Kijk even goed of ie deze plek fijn zou vinden, vaak hebben badkamers niet zoveel natuurlijk licht.

Dit zijn een aantal manieren om het hamam gevoel thuis te creëren. Met welke stap ga jij beginnen?