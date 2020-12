Vergunning binnen bed & breakfast en groepsverblijf in molen Jan van Arkel

ARKEL • De Gespreide Herberg heeft begin deze week de vergunning ontvangen om in en bij molen Jan van Arkel een bed & breakfast en groepsverblijf te realiseren.

Het gaat daarbij om in totaal vier kamers in de molen zelf: één suite voor 2-3 personen op de begane grond, twee tweepersoonskamers op de eerste verdieping en een gezinsappartement voor 2-4 gasten op de tweede etage. Daarnaast komt in het bijgebouw een verblijf voor 6-9 personen.

“Dit is voor ons echt een belangrijke mijlpaal”, stelt Elco van den Berg van de Gespreide Herberg. “De planning was om de vergunning in april of mei binnen te hebben, maar dat is helaas niet gelukt. De aannemer gaat nu begin volgend jaar aan de slag en we hopen de verblijven in april of mei volgend jaar in gebruik te nemen.”

Succes

Helemaal uniek in Nederland is overnachten en ontbijten in een molen niet, maar Van den Berg noemt het desondanks een unieke locatie. “Voor zover wij weten kan dit alleen ook in een molen in Friesland”, lacht hij. “We merken dat de vraag naar zulke overnachtingsmogelijkheden heel groot is, dus wij hebben er alle vertrouwen in dat dit een succes gaat worden.”

De Gespreide Herberg is daarnaast bezig met een aantal recreatiewoningen die op verschillende plekken in de Alblasserwaard komen te staan. Deze week werd van de eerste, die gebouwd wordt als schoolproject op het Da Vinci College in Hardinxveld-Giessendam, het hoogste punt bereikt. “Dit huisje komt te staan in Langerak, langs de Lekdijk.”

Meer informatie over de bed & breakfast en het groepsverblijf in en bij de Jan van Arkel: www.slapenindemolen.nl.