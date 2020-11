Het is als startende ZZP-er belangrijk om geldzaken privé en zakelijk gescheiden te houden. Dat is heel gemakkelijk te realiseren door een zakelijke rekening te openen. Ook als je al ondernemer bent en alleen nog maar een privérekening hebt, is het aan te raden om de stap naar een zakelijke rekening ZZP te maken.

Dat biedt een beter overzicht in je financiële bedrijfssituatie en scheelt bovendien veel tijd in het bijhouden van de boekhouding. Wist je ook wel dat de meeste banken in Nederland in de voorwaarden hebben staan dat je een privérekening niet zakelijk gebruiken mag? Nog een extra reden dus om een zakelijke rekening te openen als ZZP-er.

Zakelijke rekening openen

Je hebt voor een zakelijke rekening openen als ZZP-er een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig. Dat is een voorwaarde om de bankrekening op je bedrijfsnaam te zetten. Het KvK-nummer is te gebruiken bij het openen van een zakelijke rekening eenmanszaak. Er zijn uiteraard kosten aan verbonden als je een bankrekening opent op je bedrijfsnaam. Er zijn echter wel verschillen in de hoogte van de kosten. Dat heeft met de functionaliteiten die beschikbaar komen te maken. Daarom is het als ZZP-er ook aan te raden om de keuze voor een zakelijke rekening ZZP te maken, want die is speciaal gericht op dit type ondernemer.

Beste zakelijke rekening

De beste zakelijke rekening voor jou als ondernemer met een eenmanszaak is een zakelijke rekening ZZP. Daarbij zijn er vier factoren die een doorslaggevende rol hebben. De functionaliteiten van een ZZP bankrekening sluiten namelijk perfect aan op dat wat de meeste eenmanszaken nodig hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om het aantal transacties per bepaalde periode. Overigens heb je als ondernemer natuurlijk de mogelijkheid om de verschillende opties met elkaar te vergelijken.

Het kan zijn dat de ene bank net wat meer functionaliteiten beschikbaar stelt dan een andere bank. Zo maak je ook eenvoudig een vergelijking op basis van de prijs, voorwaarden en service. De banken die ZZP bankrekeningen beschikbaar stellen, hanteren doorgaans voordelige prijzen voor eenmanszaken. Je kan altijd bij je eigen bank een rekening voor je bedrijf openen, maar het is slim om even verder te kijken. Er zijn banken die extra voordelen bieden en populair zijn onder ondernemers met een eenmanszaak. KNAB is daar een voorbeeld van en bovendien goedkoop.

Voordelen

Naast de scheiding tussen privé en zakelijk is het ook zo dat je aan de Belastingdienst verantwoording moet afleggen. Betaal je via een zakelijke rekening dan zijn de kosten gemakkelijker te verklaren dan wanneer je alles via een privérekening betaalt. Overigens mag je zakelijke kosten natuurlijk aftrekken van de winst van je bedrijf. Dat levert fiscaal voordeel op.

Met een zakelijke rekening is het wat dat betreft gemakkelijker om de zakelijke uitgaven in je boekhouding bij te houden. Heb je een boekhoudpakket dan is het bovendien mogelijk om je zakelijke rekening daaraan te koppelen. Dat is namelijk geen optie als je alleen een privérekening hebt. Verder oogt het uiteraard professioneel als je facturen verstuurt met daarop je zakelijke bankrekeningnummer.