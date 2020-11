Autobedrijf Van der Wal en Zonen en Van der Wal Vans: 10.000 auto’s en bedrijfswagens per jaar

LANGERAK • Autobedrijf Van der Wal en Zonen en Van der Wal Vans zijn in de autohandel internationaal én in de Alblasserwaard bekende en vertrouwde namen. Meer dan 10.000 auto’s en bedrijfswagens verwisselen via de Langerakse bedrijven jaarlijks van eigenaar: autobedrijven, ondernemers én particulieren.

Er zijn maar weinig ondernemingen die zo goed passen bij de titel van dit magazine dan Autobedrijf Van der Wal en Zonen. Al meer dan honderd jaar – eerst in Groot-Ammers en vanaf 1996 in Langerak – is de Lek de ‘buurman’ van het familiebedrijf. “En bijzonder is dat we nu op de locatie van de Vezelpers zitten, die opgezet is door de grootvader van mijn moeders kant”, vertelt Chris van der Wal, samen met zijn broer Peter directeur van Autobedrijf Van der Wal en Zonen. “Het bedrijf van opa Van der Wal kwam dus terecht op het terrein van onze andere opa.”

Een steeds groter deel van de honderden vierkante meters wordt ingenomen door de bedrijfswagens Van der Wal Vans, een drietal jaar geleden opgericht. Verantwoordelijk daarvoor is Patrick Baardman: “We zijn begonnen met 75 bedrijfswagens, inmiddels hebben er meer dan driehonderd staan. Het blijkt echt in een behoefte te voorzien. Voor iedere ondernemer en zzp-er die een voertuig nodig heeft, hebben wij een ruime keuze. Het maakt niet uit in welke branche je actief bent. En mocht je speciale wensen hebben, dan zorgen wij ervoor dat jouw bedrijfswagen helemaal op maat wordt gemaakt.”

Leasemogelijkheden

Autobedrijf Van der Wal en Zonen is deels een autogroothandel, waar autobedrijven en – handelaren een belangrijke klant zijn. Maar ook particulieren zijn welkom om een keuze te maken uit de honderden auto’s die in Langerak op voorraad staan. Chris van der Wal: “Uiteraard kan het daarbij om kopen gaan, maar via Van der Wal Leasing bieden we ook aantrekkelijke leasemogelijkheden aan: zowel financial lease als full operational lease.”

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service; het zijn drie belangrijke uitgangspunten waardoor het Alblasserwaardse familiebedrijf al 102 jaar bestaat. Kroon op het werk was wel het predicaat ‘Hofleverancier’ dat Autobedrijf Van der Wal en Zonen in juli 2018 ontving.

“Wij waren daarmee het eerste universele autobedrijf dat zich hofleverancier mag noemen. Je krijgt het niet zomaar: alles wordt doorgespit om zeker te weten dat je deze koninklijke onderscheiding mag ontvangen. We zijn daar nog steeds heel erg trots op. Én we doen er door het predicaat misschien nog wel meer ons best voor om onze klanten van dienst te zijn, met als motto: ‘Wij doen wat we zeggen en we zeggen altijd wat we doen’.”

Lekdijk 188, Langerak

0184 - 602888

info@vanderwalenzonen.nl

www.vanderwalenzonen.nl

info@vanderwalvans.nl

www.vanderwalvans.nl