Colours of our Heart gaat vanuit Hei- en Boeicop de wereld over

HEI- EN BOEICOP • Het gedachtegoed van Colours of our Heart, ontwikkeld door Wilga Zibel uit Hei- en Boeicop, is online gegaan.

“Op die manier wil ik nóg meer mensen bereiken, zodat nog meer kinderen en volwassenen geholpen kunnen worden”, vertelt Wilga, die met Colours of our Heart iets ontwikkeld heeft wat ze zelf als kind had willen hebben.

Ontdekkingstocht

“Als kind vond ik de wereld spannend”, begint Wilga. Ze wist zich geen raad met bijvoorbeeld competitiegedrag, pesten, oordelen en ander onrecht. “Daardoor heb ik anorexia ontwikkeld en kwam ik in de hulpverlening terecht. Toen één van mijn begeleiders mij op 28-jarige leeftijd vertelde dat ik alles wist, terwijl ik me nog steeds niet van waarde voelde, ben ik begonnen aan een ontdekkingstocht om mezelf te helpen.”

Haar speurtocht dreef haar ertoe te onderzoeken hoe de psyche van de mens in elkaar zit en hoe het leven werkt. Na diverse opleidingen op het gebied van de psychologie ontdekte ze dat de vele vormen van psychische hulpverlening als het ware eilandjes zijn. “Ik ging de verbindingen tussen de eilandjes zien, toetste het op mezelf. Mijn eigen leven werd studiemateriaal. Ik kwam weer thuis bij mezelf en door mijn eigen gedachtengoed totaal genezen.”

Vanuit je zijn

Er is volgens Wilga een andere wereld die niet vanuit het hoofd, maar vanuit je eigen zijn, bereikbaar is. Ze heeft er boeken over geschreven, trajecten voor ontwikkeld en zelfs een bewustzijns spel over gemaakt. “Ik wil mensen, en dan met name kinderen, graag helpen om zichzelf, de ander en het leven beter te begrijpen.”

Eigen academie

De Hei- en Boeicopse coach, trainster en ervaringsdeskundige heeft een eigen academie opgezet waar deelnemers zich het gedachtegoed eigen kunnen maken. Om het daarna te kunnen doorgeven aan de kinderen met wie je woont of werkt. “Het gaat daarbij niet zozeer om kennis, maar vooral om kunde. Weten dat je goed bent zoals je bent is niet voldoende, het is ook belangrijk dat je je waarde voelt. Als je een helder zelfbeeld hebt, sta je zelfbewuster en zelfverzekerder in het leven. Waardoor je je veilig voelt naast de ander. Pestgedrag, competitie en concurrentie neemt dan af, omdat je weet en voelt dat iedereen van waarde is maar wel uniek en dat is oké.”

Authentieke zelf

Doel van Colours of our Heart is dat de deelnemers weer terug gaan naar hun authentieke zelf. “Zij leren om weer zichzelf te zijn en in de structuren van deze wereld op een goede manier te functioneren. Wat je zegt, voel je, doe je en straal je uit. Zo kom je in overeenstemming met wie je werkelijk bent. Op die manier zul je je bestemming vinden en kan je doen waar je goed in bent. Ik gun iedereen het besef dat ze van waarde zijn. Iedereen doet er toe. Dan komt er innerlijke rust, harmonie en vrede.”

De mensen die aanhaken bij Colours of our Heart, worden door Wilga Ziebel online begeleid. Voor meer informatie: www.coloursofourheart.com.