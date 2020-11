Er zijn vele verschillende soorten jaloezieën waaruit je kunt kiezen. Sterker nog, veel mensen weten niets eens dat er zo enorm veel varianten zijn. Zo kun je onder andere kiezen uit de jaloezieën van Tuiss . Dit bedrijf kan allerlei soorten raamdecoratie op maat laten maken, terwijl je bovendien 5 jaar garantie krijgt op de aankoop hiervan.

Voordat je een keuze maakt voor de juiste raamdecoratie is het goed om de verschillen te weten. Daarom nemen we ze hieronder door.

Geplooide jaloezieën

Met geplooide jaloezieën heb je een veelzijdige optie die veel mensen in allerlei ruimtes gebruiken. Het is relatief makkelijk schoon te maken en gemaakt van stof terwijl er honingraat vouwen in zitten. Deze variant van raamdecoratie doet bovendien goed zijn werk en is aardig isolerend. Zo blijft iedere ruimte altijd op een fijne temperatuur met geplooide jaloezieën.

Venetiaanse jaloezieën

Er wordt ook wel aan Venetiaanse jaloezieën gerefereerd als lamellen. Deze zijn van metaal, horizontaal en licht te kantelen. Met een koord kunnen ze eenvoudig worden opgehaald op kun je ze laten zakken.

Houten jaloezieën

Het gebruik van houten jaloezieën is eigenlijk geschikt voor alle ruimtes. Daarom zien we ze vooral vaak in ruimtes als woonkamers en slaapkamers, omdat mensen hier de meeste tijd doorbrengen. Het biedt veel privacy en zorgt voor het tegenhouden van de warmte of juist de kou, afhankelijk van het weer.

Faux wood jaloezieën

Dit type jaloezie zien we vooral bij veel mensen terug in de badkamer en de keuken. Deze jaloezieën zijn een goede oplossing omdat ze niet van hout zijn maar wel hetzelfde effect bieden. Er zijn allerlei dingen mogelijk met faux wood jaloezieën waaronder verschillende breedtes.

Romeinse jaloezieën

Deze soort jaloezieën zijn van een zachte stof. In plaats van allemaal losse stukken bestaat het uit een groot geheel. Wanneer dit omhoog wordt getrokken vouwt het vanzelf samen. Een bijkomend voordeel is dat het vaak knus en gezellig oogt. Het geeft iedere ruimte al snel een beetje extra stijl ten opzichte van sommige andere varianten die wat zakelijker ogen.

Rollende jaloezieën

Met rollend jaloezieën worden rolgordijnen bedoeld. Deze worden opgerold om een buis die aan de bovenkant van het geheel hangt. Hierbij zit er aan de zijkant een soort van ketting waarmee het mogelijk is om het helemaal omhoog op te trekken of juist te laten zakken. Deze optie wordt door steeds meer mensen gebruikt omdat er veel voordelen aan zitten.