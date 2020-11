Qbuzz schrapt 10 procent van ritten bussen en treinen

REGIO • Door tegenvallende reizigersaantallen vanwege de coronacrisis heeft de provincie Zuid-Holland het besluit genomen om de dienstregeling van het openbaar vervoer per 3 januari 2021 te verschralen. Er zullen ongeveer 10 procent minder bussen en treinen gaan rijden.

Zo worden de eerste en de laatste rit op de MerwedeLingelijn geschrapt. Diverse busdiensten zullen minder vaak rijden, vooral in de daluren. Ook worden diverse spitslijnen opgeheven en wordt er op zaterdag voortaan een zondagdienst gereden.

Het traject van diverse bussen richting Utrecht wordt ingekort tot de Lekbrug van Vianen. De lijnen 192 en 392 worden samengevoegd tot een nieuwe lijn 92. De nachtlijnen, die al vervallen waren sinds maart dit jaar, worden niet opnieuw ingevoerd.

Alternatieven

In vrijwel alle gevallen is er voor reizigers een alternatief. “Elke kern in ons concessiegebied die nu een vaste buslijn heeft blijft ook in de eerste helft van 2021 een vaste buslijn houden”, meldt woordvoerder Remon Steentjes van Qbuzz. “Zo kunnen zoveel mogelijk reizigers beschikken over goede OV verbindingen. Toch ontkomen we er helaas niet aan dat sommige reizen langer gaan duren.”

De Bestelbuzz gaat als pilot voor een periode van drie maanden gratis rijden voor deur-halte vervoer. Dit is met name een belangrijke verbetering voor de bereikbaarheid van de Alblasserwaard.

Onduidelijke effecten

Als gevolg van de COVID-19-maatregelen is het gebruik van het openbaar vervoer in het hele land met meer dan de helft gedaald. Momenteel is nog onduidelijk wat de blijvende effecten zijn. Naar verwachting duurt het nog langere tijd voordat het OV-gebruik weer op het niveau ligt van voor de pandemie.

Om het openbaar vervoer in het eerste half jaar van 2021 beschikbaar te houden, wordt een groot deel van de kosten gedekt door de Rijksoverheid. De Rijksoverheid heeft echter voorwaarden gesteld aan deze steun. Zo moet het vervoersaanbod worden afgeschaald en moeten er maatregelen worden genomen om het OV betaalbaar te houden. Met deze opdracht is Qbuzz samen met de provincie Zuid-Holland aan de slag gegaan en dit heeft geresulteerd in een nieuwe dienstregeling voor de eerste helft van 2021.

Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen in de nieuwe dienstregeling is te vinden op de Qbuzz website: www.qbuzz.nl/dmg/2021. Begin december wordt daar ook de complete dienstregeling 2021 gepubliceerd.