Meer onderzoek naar eeuwenoude skeletten uit Schelluinen

SCHELLUINEN • De recent gevonden skeletten uit het centrum van Schelluinen worden onderzocht op geslacht en ouderdom. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van de gemeentelijke archeoloog. Na het onderzoek worden de geraamtes herbegraven.

De skeletten werden gevonden tijdens de reconstructiewerkzaamheden van het centrum in Schelluinen, die in augustus zijn gestart. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd onder archeologische begeleiding. Tijdens deze werkzaamheden zijn er eeuwenoude skeletten teruggevonden die dateren van voor 1811. De gevonden geraamtes werden direct veilig gesteld en ter plekke werd er onderzoek gedaan. Zo werden er direct foto’s gemaakt en werd de locatie van de vondst ingemeten.

Onderzoek

Na het onderzoek in Schelluinen zijn de skeletten meegenomen door de onderzoekers. Dit onderzoek wordt gedaan door Bureau SOB uit Heinenoord onder begeleiding van de gemeentelijke archeoloog. Er wordt later onderzoek uitgevoerd naar het geslacht en de ouderdom van de skeletten. Er wordt verder geen DNA-onderzoek gedaan. Er wordt dus niet achterhaald wie deze personen waren en of er eventueel nog familie van deze personen in het dorp woonachtig is.

Waar de skeletten precies herbegraven worden, moet nog nader bepaald worden. Indien mogelijk worden de eeuwenoude skeletten herbegraven in een verzamelgraf op de oude begraafplaats naast de huidige kerk. De gemeente Molenlanden is de opdrachtgever van de reconstructie in het centrum van Schelluinen.

Vondsten

Voorafgaand aan de reconstructiewerkzaamheden, is er een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Uit de rapportage van dit onderzoek bleek al dat er een hoge kans was op archeologische vondsten/skeletten rondom de kerk. In de periode van 1200-1850 zijn er overledenen begraven rondom de kerk. De onderzoekers weten dat de geraamtes van voor 1811 dateren, omdat er boven de skeletten vanaf 1811 een gebouw van de kerk stond. In Nederland was het vroeger gebruikelijk dat inwoners van een dorp in en rondom de kerk werden begraven.

De werkzaamheden ter plaatse van de kerk hebben ongeveer een week vertraging opgelopen door deze eeuwenoude vondsten. Uit het archeologisch onderzoek is bekend dat er nog meer skeletten liggen. Het doel is niet om skeletten op te graven, maar juist de reconstructiewerkzaamheden goed uit te voeren in het centrum van Schelluinen. De gemeente zal daarom de fundering minder diep uit gaan graven en een vervallen waterleiding niet verwijderen. De gemeente verwacht medio april 2021 klaar te zijn met de restauratie.