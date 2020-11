Iedereen mag genieten van de Kinderdijkse Kater

KINDERDIJK/NIEUW-LEKKERLAND • Een uit de hand gelopen hobby, zo omschrijven vrienden Rick Janse en Huibert van Buren uit Kinderdijk hun kleine bierbrouwerij. Sinds afgelopen zaterdag ligt ‘hun’ Kinderdijkse Kater in Van Vliet’s Weidewinkel aan het Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland.

Jaren geleden, tijdens een bierfestival, kwamen ze op het idee om zelf hun eigen bier te gaan maken. Toen iets later Huibert geblesseerd raakte tijdens het basketballen, had hij alle tijd om zich te verdiepen in het proces en de benodigdheden. Nadat ze ongeveer drie jaar geleden de eerste biertjes in de garage van Huibert hadden gebrouwen, kregen ze vorig jaar oktober een prachtruimte aangeboden in een bedrijfspand aan de Planetenlaan.

“Dat hebben we behoorlijk verbouwd en aangepast, zodat we hier zo’n 200 liter bier per keer kunnen brouwen”, vertellen Rick (29) en Huibert (30). Voordat ze echt aan het werk konden gaan, moest er allerlei papierwerk worden geregeld en waren er strenge keuringen nodig. “Bier brouwen valt in een hoge milieucategorie, maar daarin wordt weinig onderscheid gemaakt tussen grote en kleine brouwerijen. Wij zijn een micro-brouwerij en in die categorie zijn we nog erg klein. We zijn dus eigenlijk een nanobrouwerij.”

Eigen smaken ontwikkeld

Nadat ze een rapport opgesteld hadden en de keuringen met goed gevolg hadden afgerond, konden ze aan de slag in hun eigen brouwerij. “Wij hebben in de afgelopen tijd onze eigen smaken ontwikkeld. Door middel van brouwsoftware houden we minutieus bij hoeveel grondstoffen we gebruiken, wanneer we die toevoegen en hoe hoog de temperaturen in de verschillende ketels zijn. We hebben drie bieren ontwikkeld: de Blokweer Blond, de Nederwaard Donker en de Overwaard IPA.”

Rick: “We verdienen zelf niets met de verkoop van ons bier. Van de winst schaffen we nieuwe apparatuur aan. Onze uren rekenen we maar niet. Een ketel bier brouwen duurt al gauw een dag. Daarbij is het schoonmaken van de ketels en de slangen nog niet eens meegerekend.” Huibert: “Bier brouwen bestaat voor 70 tot 80 procent uit schoonmaken. Als je dat niet goed doet, proef je dat meteen. Dan kun je je hele partij bier weggooien.”

Constante kwaliteit

Omdat ze zo precies te werk gaan, hebben ze een constante kwaliteit kunnen ontwikkelen, die nu klaar is om in de verkoop te gaan. “Het is leuk en spannend tegelijk dat ons bier de markt opgaat. We zien het nog steeds als een hobby, waarvan we nu ook anderen van willen laten genieten. Wij staan ervoor in dat het lekkere biertjes zijn, maar over smaak valt natuurlijk te twisten. We hebben in ieder geval bewust ervoor gekozen om doordrinkbare bieren te brouwen. Met onze blond, donker en IPA willen we een breed publiek bereiken.”

Serieuze marketing

Met een eigen logo, toepasselijke etiketten met molens en fraai gevormde flesjes hebben ze de marketing serieus aangepakt. “Maar we willen regionaal blijven. De Kinderdijkse Kater is alleen te koop in de Weidewinkel en straks ook in de souvenirwinkel van de SWEK, wanneer de molens weer bezocht kunnen worden. Daarnaast willen we ook graag met de horeca in de regio samenwerken. Vanwege de coronamaatregelen heeft dat nu nog niet zoveel zin, maar we zouden het mooi vinden wanneer restaurants in de regio onze biertjes zouden willen serveren.”

De naam De Kinderdijkse Kater is overigens afkomstig van de sage van de St. Elisabethsvloed van 1421. Volgens de legende zou een kat toen het leven hebben gered van een baby die in een wiegje ronddobberde in het overstroomde gebied. Die kat zit verwerkt in het logo en is bij Rick en Huibert een kater geworden, met een knipoog naar de gevolgen wanneer er teveel bier gedronken is.