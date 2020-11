Expositie Fotoclub in De Kruitmagazijnen in Gorinchem

GORINCHEM • Fotoclub De Ontspanner exposeert van 12 december tot en met 6 maart 2021 in De Kruitmagazijnen in Gorinchem. Er worden foto’s getoond rondom het thema ‘De Uitdaging’.

De Uitdaging is een maandelijkse onderlinge wedstrijd voor leden van de fotoclub, waarbij de maandwinnaar het thema voor de volgende maand bedenkt en daarna ook de inzendingen jureert. In deze expositie is een selectie van de winnende foto’s te zien. Stichting Symposion Gorinchem organiseert in De Kruitmagazijnen exposities van hedendaagse kunstenaars, om zo een brug te slaan tussen verleden en heden. De kruitmagazijnen zijn twee prachtig gerestaureerde ruimtes die in de stadswal zijn gemetseld, eind 19e eeuw, als onderdeel van de Oud Hollandse Waterlinie en vesting van Gorinchem.

De Kruitmagazijnen zijn te vinden aan de Dalemwal 19, bij molen ‘De Hoop’ in Gorinchem. Openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur. Toegang is gratis.

Fotoclub De Ontspanner is in 2013 officieel opgericht na een initiatief van 15 enthousiaste amateurfotografen uit de voormalige gemeente Giessenlanden. Momenteel telt de vereniging bijna 30 leden. Het doel is om in een ontspannen sfeer van elkaar te leren. Dit gebeurt door op de maandelijkse clubavonden technieken en onderwerpen te behandelen en door elkaars foto’s te bekijken en te bespreken.

Daarnaast worden er regelmatig excursies naar verrassende locaties in de streek georganiseerd en nodigen we fotografen uit om over hun werk te komen vertellen. De leden fotograferen met verschillende merken en typen camera’s, immers ‘de beste camera is de camera die je bij je hebt’.

Voor meer informatie: www.fotoclubdeontspanner.nl.