Elke donderdagavond ‘Kerst met praiseband All in One’

• Praiseband All in One.

TIENHOVEN AAN DE LEK • Vanaf donderdag 26 november tot aan Kerst kunnen belangstellenden elke donderdagavond kijken naar ‘Kerst met praiseband All in One’.

Om 20.30 uur start de uitzending vanuit de Tienhovense Kerk. “We vinden het belangrijk op deze manier toch met elkaar verbonden te kunnen blijven”, redeneert de praiseband. “Door muziek, Woord en gebed willen we samen uitzien naar de komst van onze Redder. U vindt de uitzending op de website van praiseband All in One: www.praisebandallinone.nl.