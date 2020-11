Meerderheid raad wil plaquettes bij verzamelgraven

MOLENLANDEN • Een meerderheid van de Molenlandse raadsleden wil dat er bij verzamelgraven altijd een plaquette met namen geplaatst wordt. De SGP zal daarvoor met een amendement komen in de raadsvergadering van dinsdag 24 november.

Molenlanden moet het beleid aangaande begraafplaatsen in de voormalige gemeenten Molenwaard en Giessenlanden gelijktrekken. Daarom stelt de gemeente tijdens de raadsvergadering van 24 november nieuwe verordeningen, tarieven en regels vast. Tijdens de vergadering van de commissie Wonen, Werken & Verkeer vond overleg plaats.

Behoefte aan?

Jan Lock (SGP): “We willen graag een plaquette met namen, geboorte- en sterfdata bij verzamelgraven. En dat dit in de verordening opgenomen wordt. We komen met amendement.” Carla Fenijn (DM) vroeg zich af: “Is daar behoefte aan? Wil iedereen die daar komt te liggen zijn naam erop hebben? En hebt u een idee hoeveel kosten ermee gemoeid gaan en wie dat gaat dat betalen?”

Leeft breder

Lock: “Het leeft breder, de discussie is in Molenwaard eerder gevoerd. Als een familie aangeeft dat een naam er niet op komt, is dat uiteraard aan de familie. De kosten zijn een onderdeel van het herbegraven na het ruimen. We zouden het graag zien als onderdeel van kosten die samenhangen met begraven. Eenmalig een plaquette kopen voor een verzamelgraf, dat zal op de totale begroting een kwestie van promille zijn, niet van procenten.”

Eenvoudig bordje

Fenijn wacht het amendement af. “Het is belangrijk dat nabestaanden kunnen aangeven of zij dit op prijs stellen.” Leo Timmer: “We vinden het van belang dat mensen met weinig financiële middelen een naambordje kunnen plaatsen bij een graf. Kunnen er voorschriften gemaakt worden voor een eenvoudig bordje? Dat kan misschien een aanknopingspunt zijn voor het voorstel van Lock, dat het ook bij een verzamelgraf geplaatst kan worden. We gaan een amendement van de SGP steunen.”

Naamloze graven

Van Rees: Wat Lock inbrengt, daar staan we volledig achter. Ik denk niet dat we naamloze graven op een begraafplaats willen hebben. Het voorstel willen we graag ondersteunen. Het is goed om de opmerking van mevrouw Fenijn daarin een plek te geven.”

Paul Verschoor (PM): “Ik wacht het amendement af, wil het bespreken met mijn achterban. En ik deel de opvatting van mevrouw Fenijn dat nabestaanden erin gekend moeten worden.”

Gepast

Wethouder Johan Quik: “Op een paar begraafplaatsen hebben we al plaquettes bij verzamelgraven. Dat vind ik gepast. Ik ben het eens met de heer Lock, we moeten zorgen dat dit standaard gaat worden.”