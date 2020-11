Overeenkomst Glasvezel voor Molenwaards deel Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden en de stichting Glasvezel Molenwaard zetten binnenkort de handtekeningen onder een overeenkomst voor de aanleg van glasvezel in het voormalige Molenwaard.

Wethouder Johan Quik: “Er zijn afspraken gemaakt over voorwaarden en plekken waar wijkstations geplaatst kunnen worden. Ik ben blij dat het zo snel geregeld is met ons. Nu moet de stichting nog met de andere wegbeheerders aan de slag: Waterschap Rivierenland en Provincie. Binnen de bebouwde kom kunnen ze wat ons betreft aan de slag. Verder is het afhankelijk van de Provincie en het waterschap.”

Partij gevonden

Vorig jaar moest de gemeente als financier afhaken omdat financiële ondersteuning werd aangemerkt als staatsteun. “Maar de stichting beschikt over doorzettingsvermogen en heeft veel inspanning verricht. Er is een partij gevonden waarmee ze in zee zijn gegaan om het uit te rollen.”

In het voormalige Giessenlanden werd met GiessenlandenNet al eerder glasvezel geregeld.