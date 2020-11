Dico Baars (CU): ‘Eenzaamheid even giftig als tabak en alcohol’

VIJFHEERENLANDEN • De ChristenUnie Vijfheerenlanden roept het college op om in de komende maanden extra werk te maken van het tegengaan van eenzaamheid. Fractievoorzitter Dico Baars deed die oproep donderdag tijdens zijn bijdrage aan het begrotingsdebat.

“Als de coronacrisis ons één ding duidelijk maakt, is dat de samenleving onvoorstelbaar veerkrachtig is”, is Baars van mening.



“Mensen zijn er voor elkaar en helpen elkaar, juist ook als het moeilijk is. Toch hebben we niet de vrijheid om anderen te ontmoeten en hebben we te maken met beperkende maatregelen: op sportvelden, in kerken, in restaurants. In deze ‘anderhalve meter samenleving’ leidt dat tot meer eenzaamheid. En eenzaamheid is even giftig als tabak en alcohol. Als we omgeven worden door oprechte aandacht en zorg, juist dan bloeien we op.”



Zorg en onderwijs

Baars ging in zijn bijdrage ook in op de verbinding tussen zorg en onderwijs. Zijn fractie denkt aan het toegankelijk maken van schoolgebouwen, zodat kinderen met een beperking toch naar de reguliere (basis)school kunnen.

“Ook het inrichten van zorg specifieke ruimten, zoals time-out plekken, gespreksruimtes voor jeugdverpleegkundigen of andere hulpverlening hoort hierbij.” Wethouder en partijgenoot heeft Tirtsa Kamstra toegezegd dat het college de suggesties zal meenemen en gaat werken aan concrete beleidsvoorstellen.