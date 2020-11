Fien en Teun slaan eerste paal van Vakantiepark Molenwaard

OTTOLAND • Fien en Teun van Avonturenboerderij Molenwaard hebben op maandagochtend 16 november de eerste paal geslagen op Vakantiepark Molenwaard op de voormalige camping De Put in Ottoland.

De Van Hoorne Groep, die ook verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en exploitatie van de Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers, creëert op het perceel aan de Bloklandsekade 5 te Ottoland een vakantiepark met een oer-Hollands recreatief concept in te richten.

Er komen ongeveer 129 recreatie-eenheden, zoals vissershutten langs het water van de Put, avonturententen en trekkershutten. Daarnaast worden twee vakantieverblijven voor mindervaliden gerealiseerd in de vorm van een hooimijt. Er komt ook een hooimijt met bijgebouw voor een kinderboerderij.

Er komt tevens een voorzieningengebouw met oud-Hollands restaurant met receptie, beheerderskantoor, personeelsruimte, (camping)winkel en sanitaire voorzieningen. Tot slot zal ook een nieuwe beheerderswoning gerealiseerd worden.

Het park wordt in oppervlakte niet vergroot. Het concept sluit aan bij de huidige wensen en behoefte van recreanten, waardoor kortdurende verblijf (midweek/langweekend) in Molenlanden aantrekkelijker wordt. Parkeren vindt plaats op een nieuw aan te leggen parkeerplaats op eigen terrein. Voor het plan worden nieuwe nutsvoorzieningen aangelegd, waaronder ook een nieuw rioolsysteem.

Voor meer informatie: www.vakantieparkmolenwaard.nl.