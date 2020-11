Brede School Ameide wil minder auto’s en meer veiligheid

AMEIDE • Bij de Brede School in Ameide wordt deze weken actie gevoerd om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Maandagochtend 9 november werd er een verkeersactie gehouden nabij de Vlindertuin en de Kandelaar, waarbij onder meer de kinderen van de school meegeholpen hebben.

De verkeersveiligheid is een terugkerend thema bij de Brede School in Ameide. “Nu met de kortere dagen voor de deur extra urgent”, vertelt Thera de Jong. Zij is ouder van de medezeggenschapsraden van de Brede School. “De verkeersfaciliteiten rondom de school zijn simpelweg niet toereikend om de drukte rond het in- en uitgaan van de scholen in goede banen te leiden.”

Verkeer kruist elkaar

Auto’s, fietsers en voetgangers (ouders met kleine kinderen) kruisen elkaar op dezelfde weg. Ouders zijn al eerder opgeroepen om lopend of met de fiets te komen en de auto thuis te laten. Thera: “Het verkeer is hierdoor al wat afgenomen, maar is nog steeds te veel autoverkeer. Met de gemeente wordt gesproken over aanpassingen om het veiliger te maken. Zoals het kleuren van het wegdek, verlichting, zebrapad, een doorlopend voetpad richting het Spant, enzovoorts. De uitvoering ervan laat nog op zich wachten. Het uitstel van de rioleringswerkzaamheden zorgt voor een nog te bepalen datum van actie.“

“Wachten op het eerste ongeluk willen we uiteraard niet. Daarom wordt er vanaf 2 november extra aandacht gegeven aan de veiligheid en het verkeer rondom onze school”, aldus Thera.

Tijdelijke afsluiting

Tevens zal vanaf 9 november gestart worden met het tijdelijk afsluiten van een stukje Doelakkerweg om een autovrije straat voor de school te realiseren. Het stukje Doelakkerweg naar de Prinses Marijke weg heeft tijdelijk in de ochtend (08:15 tot 08:35 uur) en middag (13:50 tot 14:15 uur) even geen doorgang. Er zal dan hier geen kiss & ride meer zijn. Op de hoek van Prinses Marijkeweg is er wel een mogelijkheid, maar niet om te keren.

De verkeersactie van de Brede School richt zich op de ouders, kinderen en omwonenden. De kinderen van alle groepen leren de gevaren te herkennen bij het schoolplein. Ook leren ze hoe ze hun ouders (en anderen) aanwijzingen kunnen geven welke regels er zijn om de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te maken. De ouders zullen deze week extra worden aangesproken (of beloond) op hun rij- en parkeergedrag. Bovenal worden ze gemotiveerd om vooral de auto niet te gebruiken om de kinderen naar school te brengen. Omwonenden krijgen deze week uitleg over de situatie. Hiermee zal er begrip moeten komen, maar ook inzicht verkregen in mogelijke praktische bezwaren.

Theara: “We hopen met deze aandacht een verbetering te bewerkstelligen op korte termijn. Op langere termijn hopen we daarbij dat de gemeente door middel van de juiste indeling van de infrastructuur de bestaande situatie verder zal verbeteren en een veiligere situatie zal ondersteunen.”