Lesgeven op afstand komt steeds vaker voor

GROOT-AMMERS • Lesgeven met behulp van beeldschermen. Het komt steeds vaker voor. Vorige week had christelijke basisschool Rehoboth drie leerkrachten die in quarantaine zaten, maar zelf gezond waren en les konden geven.

“Vervanging vinden is steeds een uitdaging. We hebben nu een paar lesmomenten de leerkracht laten lesgeven via een Google Meets”, vertelt Renske de Jong van de Rehobothschool. Bij één klas was online ook een leerling aanwezig die ook in quarantaine zat Er was dan nog wel een stagiaire of onderwijsassistent in de klas.

“Mijn voorkeur gaat natuurlijk uit naar lesgeven op school, dan ben je tussen de kinderen en dat is het mooist”, vertelt Connie Aarten, juf van groep 6 van de Ammerse school. “Maar ik vond het heel fijn om toch contact te kunnen maken met de kinderen en de lessen door te kunnen laten gaan.”

Ze is tevreden over hoe de les via het beeldscherm verlopen is. “Het werkte echt goed. De kinderen reageerden hetzelfde als wanneer ik in de klas zou zijn. Ik weet natuurlijk niet hoe dit op langere termijn zou gaan. Ik heb nu ook de luxe van een stagiaire die alle praktische dingen in de klas kon doen zoals papieren uitdelen en de verbinding tot stand brengen.”

Het was in de aanloop naar de online lessen even uitvogelen hoe via het digibord verbinding gemaakt kon worden met de leerkracht thuis. Dit komt omdat een digibord geen camera heeft. De eerste keer werd een laptop gebruikt en dit beeld werd gedupliceerd op het digibord. Later werd gebruik gemaakt van een webcam, waardoor geen extra laptop meer nodig was.

De kinderen reageerden positief op de juf, die nu via een beeldscherm ‘aanwezig’ was in de klas. Wessel uit groep 6: “Ik vond het leuk om juf Connie te zien op het digibord. Ze gaf ons geschiedenisles en we gingen op de Chromebook Kahoot doen. Dat ging goed. Juf Connie legde dat uit. Daarna gingen we nog met juf Connie aan het project werken. Juf Nienke, de stagejuf, deelde een blad uit. Het is wel gezelliger en leuker als de juf op school is.”

Juf Connie was blij dat de lessen ondanks haar quarantaine door konden gaan, zodat de afhandeling van de lesstof volgens het rooster kon doorgaan. Maar ze hoopt dat het niet meer voor hoeft te komen. Connie: “Echt in de klas aanwezig zijn bij de kinderen, dat is het mooist!”