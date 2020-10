Alle sociale en educatieve hulp in Molenlanden op één digitale plek

NIEUW-LEKKERLAND • In de bibliotheek van Nieuw-Lekkerland werd op maandag 26 oktober het Informatiepunt Molenlanden gelanceerd door wethouder Lizanne Lanser.

Het Informatiepunt Molenlanden is dé online plek voor alle inwoners die hulp nodig hebben om mee te kunnen doen in het dagelijks leven. “Het Informatiepunt is een laagdrempelige website voor mensen die moeite hebben met de basisvaardigheden”, vertelt Sandra van Maurik van de bibliotheek.

De Nederlandse taal leren? Omgaan met een computer? Zelf een formulier invullen? Hulp nodig bij juridische zaken? Op www.molenlanden.hetinformatiepunt.nl staan alle organisaties en instellingen die mensen hierbij op weg helpen, plus het cursusaanbod en handige websites.

Het Informatiepunt Molenlanden is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeente met Bibliotheek AanZet. De bibliotheek wil iedereen voorzien van de juiste informatie, inspiratie en vaardigheden.

“In 2019 startten we daarom, samen met 15 andere bibliotheken in het land, met de pilot het Informatiepunt Digitale Overheid. Het doel van dit project is om mensen dicht bij huis ondersteunen”, aldus de bibliotheek.

Vanaf 2021 helpt bibliotheek inwoners ook verder door het aanbieden van bijvoorbeeld cursussen om digitaal vaardiger te worden. Hulp van organisaties, het cursusaanbod en handige websites in de gemeente zijn straks allemaal online onvindbaar via Het Informatiepunt. Bibliotheek AanZet is binnen de pilot de eerste die live gegaan is met het Informatiepunt in de gemeente Dordrecht, Gorinchem en nu ook in Molenlanden. De andere deelnemende bibliotheken kunnen zo leren van onze ervaringen en ontwikkelingen.

“Op het platform komen partijen die willen helpen bij elkaar samen”, legt Bas Hüsstege uit. Hij is manager Markt & Innovatie bij Bibliotheek AanZet. “Het is een perfecte digitale aanvulling op wat er al speelt en gedaan wordt in de praktijk.”

“De inhoud van deze website zorgt ervoor dat meer mensen mee kunnen doen in de samenleving. Daar wordt wordt Molenlanden in z’n totaliteit een stukje mooier van”, aldus Bas Hüsstege. Wethouder Lizanne Lanser kon het daarmee alleen maar eens zijn. “Ik word er blij van als de complexe samenleving toegankelijker gemaakt wordt. Ik ben er trots op dat we als gemeente hieraan een bijdrage kunnen leveren.”

Op de website hebben bezoekers twee keuzes. Ze kunnen drukken op de knop voor ‘Ik wil leren’ of op de knop ‘Ik wil hulp bij’. Vervolgens worden ze met een eenvoudig menu gebracht waar ze moeten zijn en ontstaat er contact met de ‘echte’ wereld. Of het nu gaat om onderwijs, het verhogen van de taalvaardigheid, praktische hulp of een juridische vraag: er is altijd passende hulp.

De bibliotheek hoopt de website de komende tijd nog verder te vullen met organisaties die actie zijn op het gebied van taalhulp, administratie, gezondheid, sociale vraagstukken, enzovoorts.