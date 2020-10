Ladies’ Circle houdt verkoopactie voor het goede doel

REGIO • Net als vorig jaar verkoopt Ladies’ Circle Alblasserwaard mooie kwaliteitsproducten van lokale ondernemers. De opbrengsten gaan naar Stichting Metakids.

Dit jaar werken de ladies samen met Wijnhuis De Paap (Papendrecht), ’t Kaasmes (Alblasserdam) en Distilleerderij Rutte (Dordrecht).

In samenwerking met de lokale ondernemers verkoopt Ladies’ Circle Alblasserwaard rode en witte wijn van de wijngaard Rocca, Celery Gin van Rutte en prachtige chocoladeletters van het merk Tosca. De letter is te bestellen in de smaken: melk, wit of puur.

Kortom, producten die leuk zijn om te geven en te krijgen rond de feestdagen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij de ladies afnemen.

De opbrengst gaat naar Stichting Metakids. Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar metabole ziekten, één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Veel van deze kinderen halen hun eerste verjaardag niet eens.

Vorig jaar was er een soortgelijke verkoopactie en mochten de ladies een opbrengst van 2900 euro noteren voor Stichting Neurofibromatose. Dit bedrag hopen zij dit jaar weer te mogen halen.

Webwinkel

Bestellingen kunnen eenvoudig via de webwinkel van Ladies’ Circle Alblasserwaard worden geplaatst: https://lc35.ladiescircle.nl/actie/.