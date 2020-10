Eén coronabesmetting op Hof van Ammers; meerdere bewoners getest

GROOT-AMMERS • In woonzorgcentrum de Hof van Ammers in Groot-Ammers is één bewoner van de appartementen besmet met het coronavirus. Deze bewoner is in quarantaine geplaatst en meerdere bewoners zijn getest.

De uitslag van de test voor de bewoner (niet gemeld wordt of het om een vrouw of man gaat) kwam woensdag aan het eind van de middag binnen. De betreffende bewoner was toen al enkele dagen ziek en werd al in quarantaine gehouden.

Contactonderzoek

“Daarna hebben we een analyse gedaan van de contacten van deze bewoner”, legt woordvoerder Koen Wemmenhove van Present uit. Vervolgens zijn uit voorzorg deze contacten getest. Niet iedere bewoner van de Hof van Ammers is dus getest. De uitslag van die testen worden op vrijdag 16 oktober of zaterdag 17 oktober verwacht. Maar vanwege het weekend zou het ook maandag kunnen zijn.

Uit voorzorg is besloten om dagbesteding Oasen vanaf komende maandag te sluiten. “En we houden de gezondheid van alle bewoners nu natuurlijk extra goed in de gaten”, voegt Wemmehove toe.

Woensdag werden de eerste contactpersonen van de zieke bewoner al op de hoogte gebracht van de positieve test. Op donderdag 15 oktober zijn nog meer bewoners en contactpersonen van de Hof van Ammers geïnformeerd.

Present doet geen mededelingen over de aard van de klachten van de zieke bewoner. “Laten we hopen dat hij of zij snel herstelt”, vertelt woordvoerder Koen Wemmehove tot besluit.