Veiligheidsregio ZHZ op plek 4 van meeste besmette regio’s

REGIO • De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) behoort tot de meeste besmette regio’s met het coronavirus. Landelijk staat ZHZ op plek vier.

Er werden in de afgelopen week zo’n 1330 nieuwe besmettingen vastgesteld met het coronavirus. Twee weken geleden ging het nog om aantallen van ruim 400 per week. “We staan nu vlak achter Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Maar we hebben Utrecht ingehaald”, betoogde burgemeester Wouter Kolff van de gemeente Dordrecht, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio, woensdagochtend tijdens een persconferentie.

Vrijheid voorbij

“We kunnen het niet verder uit de hand laten lopen”, vervolgde hij. “We moeten de handen ineen slaan om het virus in het hoekje te drukken. De tijd van vrijheid is voorbij. Ik hoop dat de gedeeltelijke lockdown, die gisteren is aangekondigd, voldoende is.”

“Het beeld in Zuid-Holland Zuid is somber”, vulde directeur Cees Vermeer aan van de regionale GGD. “Het aantal klinische opnamen in ziekenhuizen is aan het toenemen. De reguliere zorg wordt al afgeschaald. Veel verpleeg- en verzorgingshuizen zijn bedden aan het vrijmaken om de stroom vanuit de ziekenhuizen kunnen opvangen.”

Ziekteverzuim hoog

“Er is een tekort aan medewerkers in de zorg, deels doordat er veel ziekteverzuim is vanwege corona. Het beroep op de zorg is enorm hoog. Als de trend niet wordt gebroken, gaan we terug naar de beelden van de eerste golf.”

Mensen die nu in het ziekenhuis liggen, zijn meestal ongeveer drie weken geleden besmet geraakt. Vermeer: “Met de stijgende besmettingscijfers moet je constateren dat, ook al zouden de nieuwe maatregelen geweldig effect hebben, de zorg de komende weken enorm zal toenemen. Ik weet niet of het keer drie zal zijn, maar de huidige cijfers geven wel een indicatie van wat er op ons af gaat komen.”

Lichtpuntje

“Maar er is een lichtpuntje”, vervolgde hij. “Wat je ziet, is dat IC-opnamen minder hard stijgt als bij de eerste golf. Wat ik ook terug hoor is dat de leeftijd van de mensen die in het ziekenhuis komen, lager is en het ziekteverloop minder ernstig. We weten nu beter wat goede behandelingen zijn.”

De directeur van de GGD staat vierkant achter de genomen maatregelen door de regering. “Een verdrievoudiging van de cijfers in drie weken vraagt om stevige maatregelen.”

Boetes uitdelen

Voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio kondigde aan dat er boetes uitgedeeld zullen worden wanneer er overtredingen vastgesteld worden van die maatregelen, bijvoorbeeld als het gaat om maximale groepsgroottes of horeca die na woensdagavond 14 oktober dicht moet zijn. Eerst waarschuwen, zoals bij de eerste coronagolf, is nu niet aan de orde. “Ik denk dat iedereen dat begrijpt. Iedereen weet dat de urgentie heel hoog is.”

Hulp van de overheid

Naar branches die nu extra getroffen worden, moet volgens Wouter Kolff goed gekeken worden voor ondersteuning. Hij noemde de horeca en de culturele sector als voorbeelden. Ook in theaters mogen nu maximaal 30 mensen zitten, ongeacht de omvang van de zaal. Ook sportverenigingen wil Kolff ondersteunen omdat zij hun kantines moeten sluiten en geen wedstrijden hebben.

Vorige week is een campagne gestart van de Veiligheidsregio, getiteld ‘Aandacht voor elkaar’. Kolff: “In eerste periode van de coronacrisis kwamen er mooie initiatieven tot stand. We hopen dat dit weer gaat gebeuren.”

Hoop houden

“We moeten hoop houden”, vertelde Kolff tot besluit. “We hebben in het voorjaar laten zien dat we het kunnen. Laten we teruggaan naar die spirit. Dan kan er daarna weer meer. Als we nu ons best doen, hopen we dat we gezellige Kerstdagen kunnen vieren in december.”