Pauline en Johan van der Dussen: 'Mischa wordt weer de oude'

DORDRECHT/ALBLASSERWAARD • Een ongeluk in huis zorgde ervoor dat Mischa, het zoontje van Johan en Pauline van der Dussen, ernstig verstandelijk en lichamelijk beperkt raakte. Hij maakte kleine stapjes vooruit, maar zijn ouders houden er nog steeds rekening mee dat hij weer volledig zal herstellen.

Een rolstoelbus voor het huis in Dordrecht, een groot bed annex bank en een kleine rolstoel in de woonkamer; het is goed te zien dat hier een kind met een beperking woont. Voor Johan, geboren en getogen in Bleskensgraaf, en Pauline, wiens wieg in Papendrecht, aan de rand van Wijngaarden stond, is het inmiddels normaal.

Maar Mischa, voor wie al die spullen bedoeld zijn, was tot voor zaterdag 1 september 2018 een 'gewone' gezonde peuter. Hij klom die zaterdagavond uit bed en raakte met zijn hals verstrikt in het koord van het rolgordijn. Mischa loopt ernstig hersenletsel op.

Lange adem

Er volgen zware maanden, vooral doorgebracht in het ziekenhuis. In het begin houden Johan en Pauline zich vast aan de overtuiging dat hun zoon snel weer de oude zal zijn. "Ook de artsen konden geen duidelijkheid geven over zijn vooruitzichten. Langzamerhand werd steeds meer duidelijk dat we een lange adem moesten hebben."

Iets meer dan twee jaar na dato is de rust weergekeerd. Mischa gaat nog steeds met kleine stapjes vooruit. Dat hun zoon weer de oude zal worden, die overtuiging zijn Pauline en Johan nog zeker niet kwijt. "Onze God is een God die wonderen doet", benadrukt Johan. "Blijkbaar gebeurt dat hier niet in een paar weken of maanden, maar we geloven nog steeds dat het goed gaat komen."

