Burgemeester sluit pand in Giessenburg vanwege hennepdrogerij

GIESSENBURG • Burgemeester Segers wil een pand aan de Neerpolderseweg in Giessenburg voor een periode van zes maanden sluiten.

In dit pand werd eerder deze week een ruimte voor het verwerken van hennepplanten en voorwerpen die bestemd zijn voor het bereiden van drugs aangetroffen. Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente herhaling van drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie voorkomen.

De hennepdrogerij werd door de politie aangetroffen en ontmanteld. In het pand werden voorwerpen aangetroffen die bestemd zijn voor het bereiden van drugs. De elektriciteit werd illegaal afgenomen, waardoor er sprake was van een gevaarlijke situatie voor de omgeving en het elektriciteitsnet.

Herhaling voorkomen

Om herhaling van drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie te voorkomen, wil de burgemeester het pand voor zes maanden sluiten. De eigenaar van het pand is hierover geïnformeerd. Deze maatregel is in lijn met het beleid dat de gemeente Molenlanden heeft vastgesteld, conform de Opiumwet.

Hennepteelt en drugshandel leveren een gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Criminelen die zich bezighouden met hennepteelt trekken mogelijk meer criminaliteit aan. Bewoners kunnen worden gechanteerd of bedreigd. De gemeente adviseert inwoners die een woning of bedrijfspand verhuren dan ook met klem goed na te gaan of de huurder betrouwbaar is. De eigenaar van de woning of het pand is namelijk medeverantwoordelijk voor goed gebruik. “Dus ga regelmatig poolshoogte nemen”, aldus de gemeente. “Zo kan worden voorkomen dat een pand maandenlang wordt gesloten.”

De hulp van inwoners is van groot belang bij het bestrijden van hennepkwekerijen. De hennepdrogerij in Giessenburg is ontmanteld dankzij een anonieme melding bij politie. Verdachte situaties kunnen aan de politie worden doorgegeven via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.