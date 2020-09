Molenlanden handhaaft begraafplaats in iedere kern

MOLENLANDEN • De raadsleden van Molenlanden willen dat er in ieder dorp in hun gemeente en in het stadje Nieuwpoort een begraafplaats blijft. Zij dienden daarvoor dinsdagavond bij de bespreking van het beleidsdocument begraafplaatsen met alle partijen een amendement in, dat dus ook unanieme steun kreeg.

In het amendement stelt de raad: “We hechten grote waarde aan de lokale identiteit van de dorps- en stadgemeenschappen. Het lokaal begraven maakt daarvan een integraal onderdeel uit.”

Kindergraven

Nadat tijdens de commissievergadering van 15 september al uitgebreid over kindergraven werd gesproken, nam de raad ook dinsdag 29 september de tijd om het daarover te hebben. SGP, CDA en CU dienden hierover een amendement in. Deze fracties vinden dat Molenlanden ouders die een kind moeten begraven niet moet confronteren met vragen over het al dan niet verlengen van de grafrust van hun kind. Ze willen dat kindergraven worden uitgegeven voor onbepaalde tijd en in alle gevallen tegen een verlaagd tarief. Algemene kindergraven worden dan niet meer uitgegeven.

Niet nodig

Het amendement kindergraven kreeg steun van een meerderheid. Alleen Doe Mee Molenlanden en VVD stemden tegen. Carla Fenijn (DM) vond de motie niet nodig. “In de vragenlijst voor inwoners kom ik tegen dat zij de mogelijkheden die er al zijn goed vinden”, aldus Fenijn. “Ik steun de motie daarom niet.”

Het geamendeerde beleidsdocument begraafplaatsen Molenlanden kreeg unanieme steun.