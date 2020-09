VIANEN • De kermis in Vianen gaat toch niet door. Dat laat burgemeester Sjors Fröhlich dinsdagavond weten via Twitter.

Het gaat Fröhlich aan het hart dat de kermis, een week voor deze zou starten, toch afgelast moet worden. Hij vindt het echter niet gepast om, in deze periode, de kermis door te laten gaan.

"Met het oog op de nieuwe maatregelen zijn er zorgen dat er op bepaalde momenten te veel mensen bij elkaar zijn, binnen en buiten het kermisterrein", zo twittert de burgemeester.

Het was de bedoeling dat de kermis dinsdag 6 oktober zou starten en zou duren tot zaterdag 10 oktober. De gemeente Vijfheerenlanden had een vergunning afgegeven en er zouden strenge coronamaatregelen gehanteerd worden.

De kermis in Vianen vindt jaarlijks plaats rond de Paardenmarkt in Vianen. Van dat evenement werd eerder al bekend dat het niet door zou gaan. Volgend jaar hoopt de Paardenmarkt Vianen het 750-jarig bestaan te vieren.

