‘Scheepsbouwer IHC genoemd in Braziliaanse corruptiezaak’

KINDERDIJK • De Nederlandse autoriteiten doen onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van scheepsbouwer Royal IHC bij de betaling van steekpenningen in Brazilië. Dat valt volgens het Financieele Dagblad op te maken uit Braziliaanse rechtbankstukken. Media als NOS en Nu.nl schrijven ook over het onderzoek.

Royal IHC kreeg in 2013 een order van ruim 1 miljard euro voor de bouw van zes schepen. Het Nederlandse bedrijf zette een Braziliaanse bemiddelaar in. Die zou een deel van zijn beloning hebben gebruikt om steekpenningen te betalen aan directeuren van het bedrijf dat de schepen bij Royal IHC had besteld.

De zaak brengt volgens het Financieele Dagblad niet alleen IHC in verlegenheid, maar ook de Nederlandse staat. Die redde een half jaar geleden het bedrijf van een faillissement en is via een stichting op dit moment de enig aandeelhouder van het bedrijf.

De Braziliaanse justitie heeft vorige week huiszoekingen en beslagleggingen gedaan in de zaak. “IHC is op dit moment niet in kennis gesteld door de Braziliaanse of Nederlandse autoriteiten dat zij onderwerp van onderzoek is”, zegt een woordvoerder tegen de krant. “Uitgangspunt bij het handelen van IHC is haar Code of Conduct, waarbij integer zakendoen leidend is.”