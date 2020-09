Werkboekjes vanwege jubileum scholenproject Goed Gezien Goed Bekeken

Op maandag 28 september zijn de werkboeken in het bijzijn van Rianne Bot van de Rabobank op CBS De Bron in Molenaarsgraaf afgeleverd. (Foto: Aangeleverd)

MOLENLANDEN • Voor alle basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 in de Alblasserwaard is er een werkboekje bij de kunstwedstrijd van Goed Gezien Goed Bekeken, dankzij een bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds.

Dit boekje is er gekomen vanwege het twintigjarig jubileum van de teken- en schilderwedstrijd van Goed Gezien Goed Bekeken voor groep 7 en 8 van de basisscholen in de Alblasserwaard.

Ieder jaar houdt Goed Gezien Goed Bekeken, een vereniging van amateurkunstenaar, een amateurkunsttentoonstelling, waar hun werken te zien zijn. Helaas kan deze tentoonstelling nu alleen digitaal gehouden worden. De amateurkunsttentoonstelling combineren ze met een wedstrijd voor de basisschoolleerlingen. In 2020 voor de twintigste keer dus.

Dit jaar is het thema voor het scholenproject ‘Licht en Donker’. De leerlingen krijgen informatie over dit thema: een stukje kunstgeschiedenis, aandacht voor de techniek van het tekenen en schilderen. Het thema wordt vanuit verschillende kanten belicht.

Omdat het voor de twintigste keer georganiseerd wordt, heeft Goed Gezien Goed Bekeken een mooi opdrachtenboekje voor de leerlingen gemaakt. Dankzij een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Lek en Merwede kon dit gerealiseerd worden.

Alle voorgaande jaren kwam er een kunstenaar in de klas voor dit project. Helaas kan dat dit jaar ook niet door de maatregelen rondom het coronavirus, de meeste kunstenaars zijn op leeftijd. Hiervoor in de plaats is een 20 minuten durende film gemaakt, waarin kunstenaars iets vertellen over hun werk in relatie tot het thema ‘Licht en donker’.

Met de film en het opdrachtenboekje van de Rabobank krijgen de leerlingen voldoende inspiratie en informatie om een mooi kunstwerk te maken voor de jaarlijkse wedstrijd die onderdeel is van het scholenproject. Voor de beste drie inzendingen is er een leuke prijs.

Ondanks het feit dat de tentoonstelling dit jaar niet fysiek georganiseerd kan worden, kan Goed Gezien Goed Bekeken een volwaardig alternatief aanbieden: een virtuele tentoonstelling, een lespakket met een 20 minuten durende film, voor alle leerlingen een werkboekje en de wedstrijd als de afsluiting.

Zodra de winnaars van de wedstrijd bekend zijn, zullen deze werkstukken op de website en op Facebook geplaatst worden: www.goedgezien-goedbekeken.nl en www.facebook.com/amateurkunst.

Scholen die mee willen doen, kunnen contact opnemen met Corry Punt-Scholte via 078-6916869.