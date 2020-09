Mooie impuls voor biodiversiteit in regio met cursus en convenanten

REGIO • Op zijn tenen sluipt Anthonie Stip, medewerker van de Vlinderstichting, door de zaal van dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf. Zijn 25 cursisten maken het examen van de cursus KleurKeur, over ecologisch bermbeheer. Na afloop zullen gemeenten in de regio diverse convenanten ondertekenen ter verbetering van biodiversiteit en groen in de regio.

In een andere zaal volgen op donderdag 24 september nóg 25 cursisten de cursus, onder leiding van Anthonies collega Kars Veling. Het zijn mensen van allerlei pluimage, onder wie ambtenaren van gemeenten in de regio, aannemers die voor gemeenten het bermbeheer uitvoeren, mensen van het Zuid-Hollands Landschap, de Natuur- en Vogelwacht, het Waterschap Rivierenland en vrijwilligers van Prachtlint.

Maaisel afvoeren

Veel cursisten horen bekende dingen, maar leren ook wat nieuws. Coos van Lith van Vijfheerenlanden is toezichthouder op het maaibestek in zijn gemeente. “Twee jaar geleden zijn we meer gaan letten op biodiversiteit. Onze wethouder gaat straks het convenant tekenen. Wat ik net heb geleerd is dat er een jaar of drie aan vooraf gaat voordat je een bloemrijke berm hebt. Je moet eerst een paar jaar op een goede manier maaien en het maaisel afvoeren. Dat wist ik niet.”

Waarom

Nieck Alderliesten, vrijwilliger bij Prachtlint vindt het waardevol dat uitvoerders kennis opdoen. “Iemand die op een maaimachine zit wil wel weten waarom hij op een plek vaker moet gaan maaien bijvoorbeeld.”

Meer aandacht

Ewout Aantjes uit Wijngaarden, eigenaar van Aantjes Projecten, was een van de eerste ondertekenaars van het beheerconvenant. “Ik hoor niet echt nieuwe dingen”, zegt hij. “Maar tien jaar geleden hoorde je dit nooit. Opdrachtgevers zijn nu bezig met biodiversiteit, er is steeds meer aandacht voor in de media. Het is goed dat de ambtenaren van verschillende gemeenten elkaar vanmiddag spreken. Maar het is jammer dat er niet veel aannemers bij zijn.”

Goed beheer

Voor Marien Verwolf van Waterschap Rivierenland was het interessant om te horen dat het inzaaien voor meer biodiversiteit niet de eerste keuze is. “Met goed beheer heb je het meeste resultaat. Als je aannemers meeneemt in het verhaal, er voldoende aandacht aan schenkt, werken ze zoals wij willen. Wij hebben zelf de maaiers een keer bij elkaar geroepen. Je ziet dat ze er lol aan beleven. Als je als opdrachtgever alleen een bestekje maakt, gaat het mis. Je moet het goed uitleggen, dan is de bereidheid er echt wel.”

Goed mis

Na de pauze geeft Anthonie een voorbeeld van een plek waar het goed mis ging. Op het scherm laat hij een foto zien van een bloeiende berm in Limburg. “Daar zit het donker pimpernelblauwtje. Het was de enige plek waar deze in heel Europa beschermde vlinder voorkomt. Toch is er geklepeld (fijnmalen van begroeiing en het maaisel laten liggen, red.) in de periode waarin de vlinders eitjes gingen zetten. Dat kon bijna niet meer, een groot deel van de waardplanten was weg. Er mocht daar vóór 15 september geen machine komen en de aannemer wist dat. Als het nog een keer gebeurt krijgt het waterschap een dwangsom en er loopt een strafrechtelijke procedure.”

Flexibele maaimomenten

De cursisten leren hoe vaak er gemaaid moet worden op welke grondsoorten, hoe ze rekening moeten houden met onder andere voedselrijkdom van de bodem, de levenscyclus van insecten en de zaadzetting van kenmerkende planten. “Dus bouw flexibele maaimomenten in”, houdt Anthonie zijn cursisten voor. “En laat het maaisel maximaal vijf kalenderdagen liggen.” Technieken komen aan de orde. “Bij klepelen overleeft slechts 6 procent van de rupsen. Bij gebruik van een maai-zuigcombinatie circa 8 procent en bij een schotel- of cyclomaaier 40 procent.”

Ondertekening

Aan het einde van de middag wordt het glas geheven op drie heuglijke feiten:

• Wethouders van alle gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en van de noordelijke Drechtsteden ondertekenen het beheerconvenant Prachtlint.

• Wethouder Janette Hofman van de gemeente Krimpenerwaard ondertekent een convenant voor een Prachtlint aan de overkant van de Lek, samen met Jaap Graveland van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard.

• Vier wethouders ondertekenen het ambitiestatement Groenste Fietsnetwerk van Nederland: Peter Verheij van Alblasserdam, Ton Spek van Sliedrecht, Theo Boerman van Hardinxveld-Giessendam en Joost van der Geest van Gorinchem.

Voor meer informatie over het Groenste Fietsnetwerk van Nederland zie: https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/228179/regio-krijgt-groenste-fietsnetwerk-van-nederland

Voor meer informatie over Prachtlint zie: https://www.prachtlint.nl/